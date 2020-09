Futsal-kausi käyntiin sunnuntaina

JoSePan miesten futsal-joukkue pelasi viimeisen treenipelinsä puolitoista viikkoa sitten Varkaudessa joensuulaista Riverballia vastaan. Hyvä, avara Sali loi hyvä puitteet pelille, jonka JoSePa voitti maalein 1-8.

Fyysinen ja hyvin vääntävä Riverball tarjosi uudenlaisen haasteen JoSePan hyökkäyspelille. Yleensä ei JoSePa ihan kävelemällä pääse puoleen kenttään. Vetäytyvä ykkösdivarijoukkue aiheutti alussa päänvaivaa hyökkäysten rytmittämiselle, mutta vähitellen alkoi pakka avautua. JoSePa sai lopulta paikkoja ihan riittävästi, toki kahdeksan maalia on ihan hyvä saldo tällaisessa pelissä. JoSePa sai kokeiltua muutamia variaatioita sekä hyökkäyspelissä että erikoistilanteissa, ja valmennus oli tulokseen ihan tyytyväinen. Erityiskiitos Maru Grönroosille, joka junaili tämän pelin Varkauteen, peli palveli hyvin molempia joukkueita.

JoSePalla on ollut pari viikkoa aikaa hioa kuviot kuntoon, sillä tulevana sunnuntaina alkaa ennätyspitkä ja raskas kausi. Luvassa on 26 peliä ilman play-offeja, ja erityisesti tammikuussa on fysiikka kovilla. Silloin pelataan kahdeksan peliä, ja mukaan mahtuu yksi vapaakin viikonloppu. JoSePan miehistö alkaa nyt olla lopullisessa koostumuksessaan, joten aika vähän jää aikaa ennen ensimmäistä peliä.

JoSePan ensimmäinen liigapeli pelataan Valkeakoskella Mad Maxia vastaan sunnuntaina 20.9. JoSePan ensimmäinen kotiottelu on lauantaina 26.9. Liikunnan Riemua vastaan.

Petri Hentinen

JoSePan futsal-joukkue 2020-21

Merkittävimmät lähteneet pelaajat: Jere Keskinen, Ville Mikkola, Antti Kahilampi.

Merkittävimmät saapuneet pelaajat: Joonas Manzo (SoVo), Olli Malin (aiemmin JoSePa, ei pelannut viime kaudella missään).

Päävalmentaja Mikko Paappasen mietteitä kaudesta:

”Joutsassa odotetaan tunnetusti futsal-kautta vesi kielellä, mutta tällä kertaa ehkä hieman pohdiskellen. Varsin pieni pelaajarosteri on altis edellisten vuosien tavoin loukkaantumisille ja sairastumisille, mutta tänä vuonna soppaa hämmentää myös korona. Lisäksi kauden aikana neljä pelaajaa suorittaa asepalvelustaan. On vielä arvoitus, mikä tulee olemaan heidän panoksensa joukkueelle. Toivotaan, että kausi saadaan vietyä läpi mahdollisimman normaalisti. Lisääntynyt pelimäärä liigassa tuottaa meille hienoisia haasteita. Esimerkiksi tammikuussa kuusi peliä viidentoista päivän aikana on pienelle rosterille varmasti aika eksoottinen kokemus.

Innostusta herättää se, että kaikkien pelaajien ollessa kunnossa on syytä odottaa joukkueelta hyviä otteita. Tarkko Savelan ja Aake Partion pysyminen mukana oli meille erinomainen boosti sekä henkisesti että pelillisesti. Lienee klisee, mutta nuori joukkue on taas vuoden vanhempi.”

Joukkueen tavoitteet:

”Kehittyä ja kypsyä pelillisesti. Suunnilleen samoja sijoituksia tavoitellaan kuin viime kausina.”

Treenikauden sujuminen:

”Pienellä porukalla on saatu pohjille ihan hyvää treeniä ja tekemistä. Tilanne on kuitenkin aika kaukana ideaalista. Moni pelaajista on kuitenkin vasta viime aikoina päässyt oikeasti liittymään joukkueeseen mukaan. Tästä johtuen tänä vuonna ei olla aivan yhtä valmiita kuin aiemmin, joten ensimmäisissä peleissä joudutaan varmasti keskittymään vankasti perusasioiden laadukkaaseen toteuttamiseen.”

Mitä muuta korostettavaa:

”Pääosin joukkue on pysynyt hyvinkin samana kuin edellisillä kausilla. Yhtenäisyys on varmasti tälläkin kaudella vahvuutemme.”

Muutaman pelaajan esille nostaminen:

”Joonas Manzo. Mielenkiintoinen pelaaja sekä laidalle että pivotin tontille. Joonaksella on hyvä laukaus sekä taito suojata palloa hyvin. Lisäksi hän tuo fyysistä ulottuvuutta varsin pienikokoiseen joukkueeseen.

Benno Hanslian. Hyvä haastaja ja laukoja. Kokenut ja temperamenttinen pelaaja, jolla on ominaisuuksiensa lisäksi saralla mahdollisuus kehittyä edelleen paljonkin.

Jarkko Kosunen. Seuran oman juniorimyllyn tuote, joka on aina satasella mukana. Hyvät futsal-aivot, kyky rytmittää peliä ja tehdä pelaajista ympärillään hyviä.”

Pelaaja Jarkko Kosusen mietteitä tulevasta kaudesta:

”Pre-season on ollut hieman haasteellinen. Viime kauden erikoinen lopetus sotki rytmiä ja epävarma tilanne hankaloitti joukkueharjoittelua. Harjoitusotteluiden myötä kuitenkin tosipelien alku lähestyy ja fiilis joukkueessa on hyvä.

Kuten joukkueurheiluun kuuluu, joukkueessa on viime vuoteen verraten joitakin muutoksia. Muutama pelaaja lähti uusia kuvioita kohti, mutta onneksi ovi on käynyt myös toiseen suuntaan ja tuttu runko jatkaa.

Kauteen lähdetään pitkälti samoilla teeseillä, joilla kaksi edellistä kautta on väännetty. Hieman laajempi sarja tuo omat haasteensa ja esimerkiksi tammikuu tulee olemaan fyysisesti todella raskas.

Toivotaan, että tämä kausi pystytään pelaamaan loppuun ja että tänäkin vuonna JoSePa vääntää pleijareissa!”

Pelaajalista

1 Niko Rantanen mv C

2 Ilari Ahonen mv

3 Joonas Manzo

4 Olli Malin

7 Eetu Oksanen

8 Otto Piili

9 Janne Kosunen

10 Benno Hanslian

13 Jarkko Kosunen

14 Heikki Rasmus

15 Tarkko Savela

16 Oskari Luoma

17 Jari Kotimäki

20 Matias Paappanen

22 Tuukka Korhonen

27 Matti Nurminen mv

89 Aake Partio mv

Taustavoimat

Mikko Paappanen, päävalmentaja

Riku Keihäsniemi, valmentaja

Janne Pajunen, joukkueenjohtaja

Janne Kosunen, joukkueenjohtaja

Petri Hentinen, joukkueenjohtaja

Riku Gyldén, huoltaja.

Yläkuvassa: JoSePa pelasi harjoituspelin myös Kampuksen Dynamoa vastaan. Kuvassa kentällä JoSePan pelaajista (punaiset paidat) vasemmalta Eetu Oksanen, Benno Hanslian (selin), ja Tarkko Savela. KaDyn pelaajat Tero Intala (selin) ja Mikko Kytölä. Penkillä vasemmalta Riku Gyldén, Ilari Ahonen, Heikki Rasmus, Niko Rantanen, Jari Kotimäki, Tuukka Korhonen, Riku Keihäsniemi ja Mikko Paappanen.