Talveksi tyhjenevät kesämökit jäävät murtovarkaiden armoille

Syksyn tullen vapaa-ajan asukkaat palaavat vakiasunnoilleen ja kesämökit jäävät tyhjilleen. Asumaton mökki on altis murtovarkaille, ja mökkimurtoja tuleekin Joutsan seutukunnalla ilmi Joutsan poliisin ryhmänjohtajan, ylikonstaapeli Eero Mällösen (kuvassa) mukaan käytännössä ympäri vuoden. Varsinkin syksy on murtomiesten liikehdinnän aikaa.

– Syksypimeällä kun mökit jäävät niin sanotusti tyhjilleen, silloin aika lailla aktivoituvat murtoporukat, sanoo Mällönen.

Tyypillisin tilanne mökeillä on ylikonstaapelin mukaan se, että joko ovi on murrettu auki tai mökistä on rikottu ikkuna, jonka kautta on päästy ovi avaamalla tai ikkunan kautta sisälle. Usein murron kohteena ovat myös tontilla olevat muut rakennukset.

Varkaiden mukaan lähtevä saalis vaihtelee. Tyypillisimpinä Mällönen luettelee helposti mukaan lähtevän elektroniikan, korut, arvoesineet ja alkoholin. Hän sanoo arvokkaankin tavaran voivan joskus jäädä koskemattomaksi, jos se ei ole kiinnostanut varkaita. Esimerkiksi työkoneet kuten raivaus- ja moottorisahat ja muut vastaavat säilyvät joskus koskemattomina, joskus ne viedään kaikki. Mällönen arvioi viimeksi mainittujen tapausten voivan olla tilattuja varkauksia.

– Saavat siitä välirahan, kun käyvät ne varastamassa ja välittävät eteenpäin.

Seudun viime vuosien mökkimurrot ovat kohdistuneet Eero Mällösen mukaan pääsääntöisesti pitkään tyhjänä olleisiin kohteisiin. Tosin nyt suuntaus on ollut hieman se, että murtoja tehdään myös kesäaikaan viikolla.

– Viikonloppuisin ollaan oltu mökillä ja sitten viikolla sinne on murtautunut porukkaa. Kun perjantaina tullaan mökille, niin huomataan, että mitä ihmettä, täällähän on ovet murrettu, havainnollistaa Mällönen.

Hänen mukaansa mökin sijainnilla muuhun asutukseen nähden ei ole kovin paljon merkitystä, eli syrjäinen kohde ei ole riskialttiimpi kuin muun asutuksen lähellä sijaitseva. Tosin jos mökkitien päässä on lähekkäin useampi mökki, saattaa läheinen sijainti houkutella murtautumaan molempiin.

Mökkimurrot ovat Mällösen mukaan hankalia selvitettäviä, eikä tekijöitä useinkaan saada kiinni, vaikka poliisi käy rikospaikalla ja suorittaa teknistä tutkintaa. Tekijöiden täytyisi jäädä käytännössä kiinni verekseltään.

– Tai sitten ovat niin huolimattomia, että löytyy niitä sormenjälkiä, mitkä on meidän rekisterissä, tai dna:ta.

Mökkimurtojen ennaltaehkäisemisessä peruslähtökohta on ylikonstaapeli Eero Mällösen mukaan lukitusten huolellinen asentaminen ja varmistaminen. Hälytysjärjestelmät ja valvontakamerat ovat nykypäivänä Mällösen mukaan kehittyneitä, eikä ainakaan kameravalvonta ole enää kustannuskysymys.

– Esimerkiksi sadalla eurolla saa lähettävän kameran, mikä lähettää kännykkään videota. Se ei ole kovin suuri kustannus siihen nähden, jos sattuu rosvot sinne mökille menemään.

Kameran valvoessa mökkitonttia valvonnasta ei Mällösen mukaan edes tarvitse ilmoittaa kyltillä – tosin kyltistä on se etu, että se voi säikyttää murtautujan pois. Se täytyy kuitenkin muistaa, että kuvata saa vain omaa tonttia, ei naapurin.

Muina ennaltaehkäisevinä keinoina Mällönen mainitsee helposti pois vietävän arvo-omaisuuden viemisen pois esimerkiksi talveksi sekä mökille jäävän irtaimen kuten työkoneiden merkkaamisen niin, että ne ovat tunnistettavissa jälkeenpäin. Irtainta voi myös kuvata. Lisäksi lähistön vakiasukkaan kanssa kannattaa sopia tarkistuskäynneistä.

– Ettei tarvitse palkata mitään talvitalkkaria, vaan että joku käy silloin tällöin pyörähtämässä ja katsomassa, että kaikki on kunnossa, sanoo Mällönen.

Mökkimurrot lisääntyneet viime vuodesta

Vapaa-ajan asuntoja koskevat luvatta tunkeutuen tehdyt varkaudet ja varkauden yritykset ovat poliisin tilastojen mukaan lisääntyneet Joutsassa tänä vuonna viime vuoteen verrattuna. Tapauksia kirjattiin heinäkuuhun mennessä 17, kun viime vuonna niitä oli vastaavana aikana 9 ja koko vuonna 13.

Noin kaksikolmasosaa tapauksista kirjattiin varkauksina ja loput varkauden yrityksinä. Viimeksi mainittu tarkoittaa sitä, että kohteeseen yritettiin murtautua siinä onnistumatta tai kohteeseen murtauduttiin, mutta sieltä ei anastettu mitään.

Mökkimurtojen määrä vaihtelee Joutsan poliisin ryhmänjohtajan, ylikonstaapeli Eero Mällösen mukaan vuosittain paljon.

– Saattaa olla joku kopla, joka kiertää monessa mökissä yhdellä kertaa, ja sieltähän tulee saman tien tapauksia esille useampia pienellä ajanjaksolla, sanoo Mällönen.

Esimerkkinä vastaavasta hän mainitsee Joutsan vuoden 2018 asuntomurrot. Niitä oli seitsemän, mikä oli huomattavasti enemmän kuin muina vuosina. Määrä johtui siitä, että paikkakunnalla kävi yksi useaan asuntoon murtautunut porukka.

Murtoja paljastuu Mällösen mukaan myös yksittäistapauksina pidemmällä aikavälillä, varsinkin kevättalvella vapaa-ajan asukkaiden palatessa usein syksystä saakka tyhjillään olleille mökeilleen.

Luhangassa vapaa-ajan asuntoihin liittyviä varkauksia tai varkauden yrityksiä kirjattiin heinäkuuhun mennessä kolme, kun viime vuonna niitä oli koko vuonna kaksi. Kolmesta tapauksesta kaksi oli varkauksia, yksi varkauden yritys.

Tarja Kuikka