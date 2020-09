Pääkirjoitus: Koronamatkailu sataa maaseudun laariin

Koronapandemia on aiheuttanut ennennäkemättömiä taloudellisia menetyksiä ympäri maailmaa. Mutta on koronakriisistä joitain hyviäkin seurauksia. Esimerkiksi matkailu Suomessa on painottunut ymmärrettävistä syistä vahvasti kotimaan kohteisiin. Samalla vapaa-ajanasukkaiden yöpymiset mökkikunnissaan lienevät lisääntyneet melko reilusti.

Tämä kehitys on näkynyt myös Joutsan ja Luhangan kyläkuvassa menneenä kesänä. Silmämääräisestikin katsoen turistien ja mökkiläisten määrä näytti huomattavasti normaalikesää suuremmalta. Tämän havainnon vahvistavat Joutsan matkailuasioita hoitavan Visit Jyväskylän tilastot: esimerkiksi heinäkuussa alueella yöpyvien kotimaisten matkailijoiden määrä kasvoi viime vuodesta lähes kuudella prosentilla.

LVIALA Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa

Visit Jyväskylän mukaan Joutsan alueella erityisen suosittuja niin sanottuja hittikohteita ovat olleet muun muassa Café Meijerinliiteri sekä Leivonmäen kansallispuisto. Myös Haihatuksen kesänäyttelyssä kävi tänä kesänä ennätysmäärä taiteen ystäviä. Toivottavasti tämä trendi jatkuu myös korona-ajan jälkeen.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.