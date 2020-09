Tapio Lankian käsikirjoittamat kesäteatterinäytelmät Kinon valkokankaalla

Tapio Lankian näppäimistöltä on lähtenyt monen kesäteatterinäytelmän käsikirjoitus. Nyt kuusi niistä on mahdollista nähdä valkokankaalta Joutsan Kinossa 23.9. alkaen. Esitykset on aikanaan kuvattu ja tallennettu DVD-levyille, joten kuuden näytelmän esitykset kahden viikon välein keskiviikkoisin oli helppo järjestää.

Jos ei tässä ajassa pysty tekemään jotain, niin otetaan tekniikka avuksi ja näytetään aikaisempien vuosien tuotoksia. Näytelmät on esitetty vuosina 2011–2017 joko Vehmersalmen Lossiteatterin tai Joutsan TatuFanien toimesta.

– Ajatus tuoda näytelmät yleisölle elokuvaesityksinä lähti tästä koronavarotoimien sävyttämästä kurjasta kesästä. Mitään ei voinut kesäteatterin suhteen, ja kuitenkin ihmiset kyselivät teatterin jatkosta. Tällainen kuuden näytelmä sarja valkokankaalle oli helppo organisoida paikkaamaan vajetta, sillä tallenteet olivat valmiiksi olemassa, kertoo Lankia.

Kinon sarjan aloittaa 23.9. Päreenpolttajat (Vehmersalmen Lossiteatteri, esitysvuosi 2011). Se jatkuu 7.10. esityksillä Voimalla seihtemän miehen (Lossiteatteri 2012), 21.10. Jousan onni (TatuFanit 2015), 4.11. Tuohinen sormus (TatuFanit 2014), 18.11. Pullikeikan poika (TatuFanit 2016) ja Sininen huivi (TatuFanit 2017).

TatuFanien teatteriesitykset ovat oikeastaan musiikkinäytelmiä, sillä niin paljon niissä on laulamista. Tämä on luonnollista, koska lähtihän koko ajatus näytelmien esittämisestä alun perin eläkeläisten karaokeryhmästä, jossa laulettiin mielellään kuuluisan sanoittajan Tatu Pekkarisen lauluja.

Lankialla on aikaisempaa kesäteatteritaustaa Vehmersalmelta Kuopion läheltä. Joutsaan muuton jälkeen täällä perustettu karaokekerho muuntautui aikaa myöten TatuFanit-ryhmäksi, joka on esittänyt jo useita Lankian käsikirjoittamia näytelmiä.

– Tuohinen sormus on omasta mielestäni kaikkein onnistunein näistä monista näytelmistä. Se on alun perin ollut Vehmersalmen Lossiteatterille tehty tilaustyö, ja Joutsassa se esitettiin ensi kertaa vuonna 2014. Siitä tehdyn taltioinnin esitimmekin äskettäin Joutsan Kinossa koemielessä, ja saatu palaute oli rohkaisevaa, taustoittaa Lankia.

Janne Airaksinen

Yläkuva Tapio Lankiasta on vuodelta keväältä 2014, jolloin TatuFanit-ryh,ä harjoitteli Tuohinen sormus -laulunäytelmää varten.