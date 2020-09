Viihdyttävää kesäteatteria harrastajilta yleisölle – Joutsan Nuorisoseuran Talkooteatteri 25 vuotta ja vähän enemmänkin

Kesäteatteri ei ole ammattiteatteri, vaan harrastajateatteri, jonka näytelmien tehtävänä on viihdyttää yleisöä, sanoo kesällä 25 vuotta täyttäneen Joutsan Nuorisoseuran Talkooteatterin ohjaaja Jarmo Laakso. Kesäteatterissa ei ole Laakson mukaan kyse ohjaajan maagisen vision pilkuntarkasta noudattamisesta, vaan ennemminkin siitä, että näyttelijöillä on kivaa.

Oman roolinsa tiimoilta Laakso arvelee jonkun ehkä kokevan, että hän ohjaa näyttelijöitä liian vähän. Hän kuitenkin ohjaa näyttelijää johonkin suuntaan, ja jos tämä ei esimerkiksi pysty siihen, mitä hänellä on mielessä, hän ei halua viedä tätä epämukavuusalueelle.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

– Ohjaaja on amatööri ja näyttelijät ovat amatöörejä. Se pitää hyväksyä. Tällä porukalla pyritään saamaan niin hyvä lopputulos kuin mahdollista, mutta ei itkun ja hammastenkiristelyn kautta, sanoo Laakso.

Hyviä lopputuloksia on Talkooteatterissa saatu, sillä esityksissä on riittänyt yleisöä joka kesä. Näytelmiä työstetään vuosittain Laakson ja teatterin konkarinäyttelijöihin kuuluvan Jaana Parhialan mukaan noin 15 hengen porukalla. Ikähaarukka on nyt 15:sta yli 70 vuoteen, viime vuonna vanhin oli Parhialan yli 80-vuotias äiti Aira Moilanen. Äitinsä kautta jo lapsena teatterin pariin päätynyt Parhiala lohkaiseekin, ettei porukasta lähdetä noin vain.

– Meillähän on semmoinen periaate, että kun tähän tulee, niin tästä ei lähdetä kuin kuoleman kautta.

Tänä vuonna Joutsan Nuorisoseuran Talkooteatterin näytelmän ensi-ilta siirtyi koronavirustilanteen takia syksyyn. Kesällä pidetyissä näytelmäharjoituksissa olivat mukana muun muassa Jaakko Moilanen (lavalla), Eerika Alanko (vas.), Irmeli Räsänen ja Runo Tamminen sekä Jarmo Laakso.

Nuorten mukanaolo ilahduttaa Laaksoa ja Parhialaa. Nyt heitä on neljä, esimerkiksi 16-vuotias Runo Tamminen ja 19-vuotias Eerika Alanko. Molemmat pitivät esiintymisestä jo lapsena, ja ovat siksi Talkooteatterissakin jo neljättä kesää.

– Porukka on tosi kiva ja meillä on aina hyvät jutut. Näytteleminen on oikein mukavaa, sanoo Tamminen.

Toisin kuin Tammisella ja Alangolla, osalla talkooteatterilaisista teatterikipinä on syttynyt aikuisena. Esimerkiksi Timo Kakko innostui teatterista, kun iän kypsyttämänä heräsi mielenkiinto, mitä vielä ehtisi kokeilla ja tehdä.

– Kelkkakerhon tuttujen kautta tuli kerran puheeksi ja juuri sopivalla heikolla hetkellä, niin ajattelin, että voisi kai sitä kokeilla, kertoo jo neljättä kesää näyttelevä Kakko.

Huolimatta ikäeroista ja siitä, että kaikki ovat voimakkaita persoonia, tullaan Talkooteatterissa Jaana Parhialan mukaan hyvin juttuun. Kesäaikana porukka onkin vähän kuin yhtä perhettä.

Väärä lääkitys ensi-illassa kesällä 2015. Kuva: JS Arkisto / Tarja Kuikka

Kesällä 2019 Joutsan Nuorisoseuran Talkooteatteri esitti ensimmäisen oman näytelmän, Jarmo Laakson ja Mervi Ruokola-Parkkosen käsikirjoittaman komedian Murha matkustajakodissa. Myös tämän vuoden näytelmä, joka nähdään koronavirustilanteen takia syksyllä, on kaksikon käsialaa.

Mittatilausnäytelmä ratkaisee Laakson mukaan haasteita, joita sopivan käsikirjoituksen löytäminen on ennen aiheuttanut. Yksi haaste on ollut esimerkiksi se, että näytelmissä on pääasiassa enemmän miesrooleja, vaikka näyttelijöissä on enempi naisia. Itse tehdessä näytelmä sen sijaan tehdään omalle porukalle ja rooleja voi Laakson mukaan rakentaa jo kirjoittaessa tietyille henkilöille.

– Kyllä ensin on se tarina, mutta kyllähän sitä vähän alkaa sumplia, että kukahan tätä voisi vetää, sanoo Laakso.

Jaana Parhiala pitää omassa näytelmässä esiintymistä melkein kunnia-asiana. Viime vuoden näytelmä antoi uutta virtaa hänellekin.

– Toiset näkevät kuitenkin ison työn siinä, että ne kirjoittavat sen. Onhan se sitten kiva tulla näyttelemään.

Joutsan Nuorisoseuran Talkooteatterissa on mukana pitkäaikaisia teatteriharrastajia kuten Jarmo Laakso (takana) ja Jaana Parhiala (Laakson edessä) sekä uudempia tulokkaita kuten Eerika Alanko (vas.), Runo Tamminen ja Timo Kakko.

Jarmo Laakson ensimmäinen ohjaus nähtiin Talkooteatterissa kesällä 2007. Ohjaamisessa parasta on Laakson mielestä ihmisten kanssa tekemisissä oleminen. Myös yleisön reaktion näkemistä varsinkin ensi-illan edellä hän pitää ”hurjan jännänä”. Kertaakaan ensi-ilta ei ole tuonut pettymystä.

– Aina on ollut ilo huomata, että se mitä on saatu siihen mennessä harjoituksissa, niin aina näyttelijät ovat yltäneet parempaan.

Kiitosta tulee toisinpäinkin. Jaana Parhiala, Timo Kakko, Runo Tamminen ja Eerika Alanko kiittävät Laaksoa siitä, että tällä on selvä näkemys siitä mitä tehdään, tämä neuvoo ja ylipäätään ohjaa positiivisen kautta. Ja vaikka kuuntelee toisia, tämä sanoo silti viimeisen sanan kuten ohjaajan kuuluu.

– Kyllä jonkun pitää pitää homma kasassa, sanoo Parhiala.

Jarmo Laakson ensimmäinen ohjaus nähtiin Joutsan Nuorisoseuran Talkooteatterissa kesällä 2007. Taustalla Irmeli Räsänen ja Jaana Parhiala.

Ylin kuva kesällä 2011 Joutsan Nuorisoseuran Talkooteatterissa nähdystä näytelmästä Samovaariveto. Kuva: JS Arkisto / Jonna Keihäsniemi

Toimintaa pidempään kuin neljännesvuosisadan verran

Joutsan Nuorisoseuran Talkooteatteri aloitti vuonna 1995 Joutsan Nuorisoseuran näytelmäryhmänä ja vaihtoi viisi vuotta myöhemmin nimensä nykyiseksi. Nuorisoseuralla oli kuitenkin ollut Talkooteatterin pitkäaikaisen näyttelijän Aira Moilasen mukaan teatteritoimintaa jo ennen 1970-luvun alkua, jolloin hän itse tuli porukkaan. Moilanen ei tiedä, milloin toiminta oli alkanut, mutta muistaa näytelmiä tehdyn jo ainakin 1960-luvun lopulla.

Moilasen aikana 1970-luvulla näytelmiä esitettiin useana vuonna ja kerran nuorisoseuran teatteriväki osallistui pienoisnäytelmällä Seinäjoella järjestetyille harrastajateatteripäivillekin. 1980-luvulla toiminta oli Moilasen mukaan pari vuotta tauolla, kun Joutopäivätoimikunta ei hyväksynyt teatterin näytelmiä, vaan halusi jotain taiteellisempaa. 1980- ja 1990-lukujen taitteessa toiminta hiljeni pidemmäksi aikaa, kun osalla näyttelijöistä ei ollut aikaa teatteriharrastukselle.

Joutsan Nuorisoseuran Talkooteatterin pitkäaikaisiin kasvoihin lukeutuvat muun muassa Aira Moilanen ja jo edesmennyt Hannu Piira. Kesällä 2014 heille myönnettiin Suomen Harrastajateatteriliiton tunnustusmerkit, Moilaselle 40-vuotisesta ja Piiralle 30-vuotisesta harrastajateatteriurasta. Merkit luovutti ensi-illan yhteydessä Joutsan Nuorisoseuran puheenjohtaja Tiina Renko. Kuva: JS Arkisto / Tarja Kuikka

Kesällä 1994 näyttelemistä päätettiin taas jatkaa, Moilasen mukaan ihan spontaanisti.

– Meitä oli porukka Joutopäivillä käymässä, Piiran Hanski ja ketähän meitä nyt oli siinä, vähän isompi porukka. Yhtäkkiä yllättäen päätettiin, että hei meidänhän pitäisi ruveta hommiin uudestaan, ja siitä se pikkuhiljaa virisi. Seuraavana vuonna meillä oli jo näytelmä, Moilanen muistelee viitaten kesän 1995 Emma elvyttää -näytelmään, jonka ohjasi Aino Puranen.

Purasta ennen ohjaajina olivat toimineet ainakin Eino Kaipainen ja Ismo Töyrylä. Purasen ohjaus jäi yhteen näytelmään ja hänen jälkeensä ohjaajana toimi pitkään Maritta Åkman-Mustonen. Jarmo Laakson ensimmäinen ohjaus nähtiin kesällä 2007.

Teatterin pitkäaikaisia kasvoja ovat olleet Aira Moilasen ohella esimerkiksi edesmenneet Heikki Jaatinen ja Hannu Piira. Moilanen nimeää jo Eino Kaipaisen aikana mukana olleen Jaatisen yhdeksi keskeiseksi henkilöksi.

– Hän veti meitä ja hommasi kaikennäköistä ihmistä mukaan näytelmiin. Hän oli se näytelmän sielu erinomaisella hullulla tavallansa, muistelee Moilanen.

Tarja Kuikka

Joutsan Nuorisoseuran Talkooteatterin näytelmät 1995-2020

(Vuosina 1995-1999 Joutsan Nuorisoseuran näytelmäryhmä)

1995

Simo Ojanen: Emma elvyttää

Ohjaus: Aino Puranen

Rooleissa: Aira Moilanen, Heikki Jaatinen, Pekka Uljamo, Marja-Leena Maunula, Hannu Piira, Juha Hulikkala, Tuula Kuoppala, Niina Järvinen, Juha Metsänen, Jaana Parhiala, Janne Mäkelä, Birgit Baltzar

1996

Hugo Raudsepp: Vetelys

Ohjaaja: Maritta Åkman-Mustonen

Rooleissa: Aira Moilanen, Pekka Uljamo, Hannu Piira, Marja Sokkanen, Janne Mäkelä, Heikki Jaatinen, Jaana Parhiala

1997

Jouko Puhakka: Kesälystit Lempilässä

Ohjaaja: Maritta Åkman-Mustonen

Rooleissa: Aira Moilanen, Heikki Jaatinen, Hannu Piira, Marja-Leena Maunula, Niina Järvinen, Janne Mäkelä, Jaana Parhiala, Juha Hulikkala, Pekka Uljamo, Marja Sokkanen, Heli Metsänen, Erika Åkman, Mikko Parkkonen, Ulla Väisänen

1998

Heikki Luoma: Akkaralli

Ohjaaja: Maritta Åkman-Mustonen

Rooleissa: Pekka Uljamo, Aira Moilanen, Mervi Ruokola-Parkkonen, Jaana Parhiala, Marja-Leena Maunula, Niina Järvinen, Hannu Piira, Heikki Jaatinen

1999

Mari Renvall: Pekka Puupää

Ohjaaja: Maritta Åkman-Mustonen

Rooleissa: Hannu Piira, Pekka Uljamo, Aira Moilanen, Marja-Leena Maunula, Jaana Parhiala, Marja Sokkanen, Mervi Ruokola-Parkkonen, Martin Enke, Heta Hakokivi

2000

Aira Airola: Paneppas soppaan pippuri

Ohjaaja: Maritta Åkman-Mustonen

Rooleissa: Mikko Mäkinen, Mervi Ruokola-Parkkonen, Rauno Laaksonen, Martin Enke, Jaana Parhiala, Hannu Piira, Marja Sokkanen, Marja-Leena Maunula, Pekka Uljamo, Sanna Pekkala, Verneri Natri, Suvi Lampinen, Hannele Pulkkinen, Tiina Parhiala, Heli Minkkinen, Sarlotta Grönstrand, Jaakko Moilanen, Eila Salo, Aira Moilanen

2001

Liisa Heiskanen: Kesäkeikka

Ohjaaja: Maritta Åkman-Mustonen

Rooleissa: Hannu Piira, Pekka Uljamo, Marja-Leena Maunula, Martin Enke, Jaana Parhiala, Pia Inkeroinen, Marja Sokkanen, Aira Moilanen, Jaakko Moilanen, Noora Moilanen

2002

Liisa Heiskanen: Auringonpilkkuja

Ohjaaja: Maritta Åkman-Mustonen

Rooleissa: Toni Lappalainen, Hannu Piira, Jaana Parhiala, Pekka Uljamo, Marja-Leena Maunula, Aira Moilanen, Mervi Ruokola-Parkkonen, Pia Inkeroinen, Jaakko Moilanen, Arto Tupala, Tiina Parhiala, Erika Åkman, Kaisa Rantalainen

2003

Seppo Roth & Jari Forsman: Väärinkäsityksiä

Ohjaus: Maritta Åkman-Mustonen

Rooleissa: Jaakko Moilanen, Jaana Parhiala, Arto Tupala, Mervi Ruokola-Parkkonen, Hannu Piira, Juha Järvinen, Aira Moilanen, Marja-Leena Maunula, Katri Tamminen ja Pia Inkeroinen

2004

Raimo Turula: Susisaaren keisari

Ohjaus Maritta Åkman-Mustonen

Rooleissa: Hannu Piira, Pia Inkeroinen, Pekka Uljamo, Jaana Parhiala, Aira Moilanen, Jaakko Moilanen, Paula Jylhä-Åkman, Erika Åkman, Martin Enke, Teija Lepistö, Maritta Åkman-Mustonen, Elli Parhiala, Marika Valtonen, Noora Inkeroinen

2005

Heikki Luoma: Vaimokulta ja armas anoppi

Ohjaus: Maritta Åkman-Mustonen

Rooleissa: Pekka Uljamo, Mervi Ruokola-Parkkonen, Aira Moilanen, Jaana Parhiala, Marja-Leena Maunula, Hannu Piira

2006

Hannu Patamaa: Perintö

Ohjaus: Maritta Åkman-Mustonen

Rooleissa: Pekka Uljamo, Jaana Parhiala, Henrik Enke, Mervi Ruokola-Parkkonen, Hanna Rämö, Irmeli Räsänen, Martin Enke, Hannu Piira, Jaakko Moilanen, Arto Tupala, Aira Moilanen

2007

Hannu Patamaa: Paloa ja pisnestä

Ohjaus Jarmo Laakso

Rooleissa: Hannu Piira, Mervi Ruokola-Parkkonen, Jaana Parhiala, Anni Moilanen, Juho Rämö, Aira Moilanen, Irmeli Räsänen, Jaakko Moilanen, Pekka Uljamo, Irma Raento, Arto Tupala, Henrik Enke, Martin Enke

2008

Teuvo Ruohoranta: Eropalvelu New Life

Ohjaus Jarmo Laakso

Rooleissa: Jaakko Moilanen, Irmeli Räsänen, Hannu Piira, Jaana Parhiala, Mervi Ruokola-Parkkonen, Maritta Åkman-Mustonen, Pekka Uljamo, Juho Rämö, Aira Moilanen

2009

Simo Perämäki: Amerikan Armas

Ohjaus: Jarmo Laakso

Rooleissa: Hannu Piira, Jaakko Moilanen, Aili Tarvainen, Aira Moilanen, Maritta Åkman-Mustonen, Jaana Parhiala, Irmeli Räsänen, Heikki Utula, Juska Kuhanen

2010

Reijo Malm: Mimmit intissä

Ohjaus Jarmo Laakso

Rooleissa: Jaakko Moilanen, Mervi Ruokola-Parkkonen, Hannu Piira, Jaana Parhiala, Maritta Åkman-Mustonen, Marja-Leena Maunula, Irmeli Räsänen, Lina Kuhanen, Aili Tarvainen-Lahtinen, Heikki Utula, Aira Moilanen, Veera Laakso, Lauri Parkkonen

2011

Keijo Lyytikäinen: Samovaariveto

Ohjaus Jarmo Laakso

Rooleissa: Marja-Leena Maunula, Aira Moilanen, Aili Tarvainen-Lahtinen, Lina Kuhanen, Hannu Piira, Irmeli Räsänen, Maritta Åkman-Mustonen, Jaana Parhiala, Mervi Ruokola-Parkkonen, Heikki Utula, Jaakko Moilanen, Liisa Parhiala, Veera Laakso

2012

Markku Hattula: Maksettu rakkaus

Ohjaus: Jarmo Laakso

Rooleissa: Heikki Utula, Marja-Leena Maunula, Maritta Åkman-Mustonen, Jaana Parhiala, Aili Tarvainen-Lahtinen, Jaakko Moilanen, Hannu Piira, Aira Moilanen, Mervi Ruokola-Parkkonen, Irmeli Räsänen, Jaakko Moilanen, Veera Laakso, Lauri Parkkonen ja Liisa Parhiala

2013

Martti Wanne: Kirkkoväärtin kolmas kortti

Ohjaus: Jarmo Laakso

Rooleissa: Heikki Utula, Jaakko Moilanen, Hannu Piira, Mervi Ruokola-Parkkonen, Jaana Parhiala, Irmeli Räsänen, Maritta Åkman-Mustonen, Marja-Leena Maunula, Eero Kainulainen, Liisa Röksä, Timo Taskila

2014

Hannu Patamaa: Kunnon kompromissit

Ohjaus: Jarmo Laakso

Rooleissa: Jaana Parhiala, Juska Kuhanen, Mervi Ruokola-Parkkonen, Eero Kainulainen, Hannu Piira, Aira Moilanen, Jaakko Moilanen, Maritta Åkman-Mustonen, Marja-Leena Maunula, Aili Tarvainen-Lahtinen, Timo Taskila

2015

Juhani Aho: Väärä lääkitys

Ohjaus: Jarmo Laakso

Rooleissa: Heikki Utula, Mervi Ruokola-Parkkonen, Jaana Parhiala, Eero Kainulainen, Marja-Leena Maunula, Timo Taskila, Irmeli Räsänen, Maritta Åkman-Mustonen, Jaakko Moilanen, Hannu Piira, Aira Moilanen, Tuula Leppämäki

2016

Hannu Patamaa: Remontti

Ohjaus: Jarmo Laakso

Rooleissa: Jaana Parhiala, Hannu Piira, Irmeli Räsänen, Jaakko Moilanen, Mervi Ruokola-Parkkonen, Heikki Utula, Maritta Åkman-Mustonen, Timo Taskila, Eero Kainulainen, Marja-Leena Maunula, Aira Moilanen, Pekka Uljamo, Liisa Röksä

2017

Hannu Patamaa: Viikko päivässä

Ohjaus: Jarmo Laakso

Rooleissa: Jaakko Moilanen, Mervi Ruokola-Parkkonen, Aili Tarvainen-Lahtinen, Jaana Parhiala, Timo Kakko, Eero Kainulainen, Ari Jantunen, Timo Taskila, Katri Reinikainen, Maritta Åkman-Mustonen, Irmeli Räsänen, Runo Tamminen, Eerika Alanko, Pekka Uljamo ja Taina Hannula

2018

Heikki Lund: Harmaat pantterit

Ohjaus: Jarmo Laakso

Rooleissa: Jaana Parhiala, Irmeli Räsänen, Eero Kainulainen, Aili Tarvainen-Lahtinen, Timo Kakko, Taina Hannula, Mervi Ruokola-Parkkonen, Maritta Åkman-Mustonen, Eerika Alanko, Timo Taskila, Jaakko Moilanen, Pekka Uljamo, Heikki Utula, Runo Tamminen, Liisa Röksä

2019

Jarmo Laakso & Mervi Ruokola-Parkkonen: Murha matkustajakodissa

Ohjaus: Jarmo Laakso

Rooleissa: Heikki Utula, Timo Kakko, Aili Tarvainen, Eerika Alanko, Jaana Parhiala, Runo Tamminen, Jaakko Moilanen, Mervi Ruokola-Parkkonen, Siiri Parkkonen, Taina Hannula, Pekka Uljamo, Ari Jantunen, Irmeli Räsänen, Marja-Leena Maunula, Timo Taskila, Aira Moilanen, Maritta Åkman-Mustonen