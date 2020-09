Puheenvuoro: Voi ihme ja kumma

Joutsassa on viime vuosina ollut haasteellisia rekrytointeja eläköitymisten ja irtisanoutumistenkin seurauksena. Taloutemme oli muutama vuosi sitten jamassa, jossa kriisikuntakriteerit yksi toisensa jälkeen tulivat todeksi. Tämän hetken maailman kuvaa katsellessa ei sopisi unhoittaa tuota lähimenneisyyttä. Onneksemme rahakirstun vartijamme – edellinen ja nykyinen – on osannut ja osaa hommansa. Hämmennystä kuitenkin, ainakin minulle aiheutti 31.8. kunnanhallituksen kokous, jossa kunnanjohtajan työn arviointipykälässä tiedoksemme saatettiin, että kunnan talous on hyvä. Muutama pykälä myöhemmin annettiin reilun miljoonan euron lisämääräraha perusturvalle ja lähetettiin valtionapuhakemus?

Ihmetellyt olen myös sote-puolen henkilöstöasioita. Vähintäänkin kymmenen vuotta meillä on ollut jonkinasteisia henkilöstöongelmia niin kotihoidossa kuin tehostetussa palveluasumisessa: esimiehiä tulee ja esimiehiä menee, henkilöstölle järjestetään työn ohjausta, sijaispula vaivaa sektoria, työnjohto ontuu…

Lokakuussa 2019 kunnanhallitus päätti perustaa perusturvalautakunnan esityksestä palveluohjaajan toimen; taloudellinen ja toiminnallinen resurssi otettiin kotihoidon sairaanhoitajamäärää pienentämällä. Toimeen rekrytoitu henkilö irtisanottiin koeajalla ja nyt pärjäämmekin ainakin vuoden loppuun sisäisin järjestelyin. Sosiaalipuolella tapahtui toinenkin koeaikapurku. Vammaispalvelujen esimies sai lähteä ja taas hoituu sisäisin järjestelyin. Tapahtumien jälkeen; pitäisikö meidän suorittaa työnantajakuvan arviointi ja puhua avoimesti lähtöihin johtaneista tilanteista. Olemmeko varmasti toimineet oikein? Voiko henkilökemioiden kohtaamiseen vaikuttaa? Toteutuuko työnhakijoiden tasapuolinen kohtelu kunnassamme?

Ilahduttavaa on ollut huomata miten asioiden rohkea esille tuonti johtaa keskusteluun ja kannustaa kuntalaisia ottamaan yhteyttä. Perusteellinen vaihtoehtojen pohdinta ei voi olla päätöksenteossa pahasta. Hyvien perusteluiden jälkeen olen aina valmis muuttamaan kantani mutta vastuullisesta taloudenpidosta en tingi – haluta voi paljon, mutta tarvita vähän! Hyvää syksyä meille kaikille.

Iiris Ilmonen

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.