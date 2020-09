Lohitieltä Joutsan kalanviljelylaitoksen pihasta anastettiin viime yönä Volkswagen Transporter lava-auto. Auto on väriltään vihreä ja sen rekisteritunnus on CCN-869. Joutsan poliisi on kiinnostunut kaikista tapaukseen liittyvistä havainnoista.

Viime yönä Joutsassa yritettiin myös murtautua Pikkupuotiin. Poliisin mukaan tapaukset saattavat liittyä toisiinsa.