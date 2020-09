Kunnanhallitus esittää Joutsan valtuustolle Koukola-nimisen tilan myymistä kolmelle eri tarjoajalle yhteishintaan 100.500 euroa. Määrä-alat tarkentuvat lohkomistoimituksessa.

Leivonmäellä Etu-Ikolan kylällä sijaitsevan Koukolan tilan kokonaispinta-ala on 22,04 hehtaaria. Se on tullut kunnalle osana Teuvo Kurkisen perintöä ja perinnön varat ovat tarkoitettu hyvinvointipalveluiden kehittämiseen. Joutsan kunnalta on tiedusteltu kiinteistön myyntiä.

Janne Airaksinen