Pääkirjoitus: Kuntavaalien ehdokashankinta on jo käynnissä

Kuten monet kansalaiset ovat jo turuilla ja toreilla huomanneet, kuntavaalien ehdokashankinta on jo käynnissä. Kuntavaalit käydään 18.4.2021. Kyseessä on toinen kerta, kun kuntavaalit järjestetään keväällä. Ajankohtaa muutettiin neljä vuotta sitten, koska kevättä pidettiin parempana aikana kampanjoinnille kuin aiemmin ajankohtana ollutta lokakuuta.

Kuntavaalien ehdokashankinnassa ovat jo Joutsassakin puolueet olleet liikkeellä ja tiettävästi ainakin osalta ehdokkaista on myös saatu ehdokassitoumukset. Isommissa kaupungeissa ehdokkaiden nimiä on jo julkistettukin.

On mielenkiintoista nähdä, millainen määrä ehdokkaita saadaan tällä kertaa liikkeelle. Kuluvalla vuosituhannella Joutsan seutukunnallakin on trendi ollut pääosin laskeva. Vuoden 2000 kuntavaaleissa oli seudulla ehdolla 128 henkilöä ja vuoden 2017 vaaleissa 85 henkilöä. Pudotusta vuosituhannen alusta oli siis tullut kolmanneksen verran. Ehdokasmäärä on muuten vähentynyt voimakkaammin kuin väestömäärä: vuosina 2000–2017 seudun väestö väheni ”vain” 17 prosentilla.

Toivottavasti ehdokasmäärä saadaan ensi keväänä nousuun.

