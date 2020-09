Lumiolio-kurssit päättyvät – taustalla se, ettei kurssilaisille saada enää makuupusseja lainaan

Joutsan lukion perinteisiin jo vuodesta 2004 lähtien kuulunut Lumiolio, nuorten turvakurssi, on tullut tiensä päähän. Viime talven 17. kurssi jäi näin ollen viimeiseksi. Syynä lopettamiseen on, etteivät Puolustusvoimat ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) pysty enää lainaamaan kurssille pakkasmakuupusseja. Tämä taas juontaa juurensa kustannuksista ja hygieniasta.

Materiaalituki on saatu tähän saakka MPK:n Tikkakosken koulutuspaikan kautta. Monivuotinen kurssinjohtaja Markku Riipinen pitää valitettavana tilannetta, mutta ymmärtää hyvin sen vaikuttimet.

– Makuupussit on pestävä jokaisen erillisen käytön jälkeen, ja jokainen pesu heikentää pussin luokitusta. Puolustusvoimat ja MPK ovat linjanneet, etteivät makuupussit ole enää jakovarusteita tällaisille kursseille. Viimetalvinen jako oli jo vastoin linjausta. Emme voi edellyttää, että oppilaat ostaisivat tai vuokraisivat makuupussit. Myös koululle tämä olisi liian suuri menoerä, joten näin ollen en voi muuta, kuin kiittää kaikkia näistä antoisista vuosista, toteaa Riipinen.

Kurssin päätarkoitus oli opettaa nuorille siirtymistä, majoittautumista ja selviytymistä talvisissa helmi-maaliskuun ajan olosuhteissa. Siviilimarkkinoilla armeijan käyttämä ja kurssillekin lainattu makuupussimalli maksaa yli 200 euroa, ja mitä enemmän niillä on käyttöä, sen useammin niitä pitää pestä ja luokituksen laskiessa sen nopeammin ne joudutaan hylkäämään.

– Meillä oli sentään Tikkakosken alaisuudessa se hyvä puoli, että teltat varusteineen, makuualustat, kirveet, sahat ja sen sellaiset olivat käytettävissä. Muualla MPK-Häme alueella nuo saadaan ainoastaan sotilaallisia valmiuksia palveleville kursseille.

Alusta lähtien kouluttajina ovat toimineet Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Joutsan-Luhangan paikallisosasto ja kurssi on ollut Joutsan lukion järjestämä. Suosio nuorten keskuudessa on vaihdellut vuosien mittaan, parhaimmillaan kolme puolijoukkuetelttaa oli täynnä, ja jonain vuonna on riittänyt yksikin teltta.

Joka tapauksessa 17 vuoden aikana kurssin on käynyt läpi lähemmäs pari sataa nuorta. Kouluttajiksi on valikoitunut tiivis osaajien ydinjoukko, joka talkoovoimin oli joka kerta paljon aikaa vaativien järjestelyiden taustalla.

Yhteistyötahot ovat olleet moninaiset, ja yhtenä osana kurssiin on kuulunut SPR:n järjestämä ensiapukurssi. Myös paikallinen palokunta on monina vuosina opettanut alkusammutusta ja muita arjen pelastustaitoja. Metsänhoitoyhdistyksen tuki on niin ikään ollut suurta, sillä alusta lähtien kurssilla on voitu hyödyntää Hanhimäen tutkimus- ja esittelytilan maastoa ja rakennuksia.

Riipinen kuitenkin lupaa, että jos pakkasmakuupussien hankintaan keksitään jokin muu ratkaisu paikallisesti esimerkiksi jonkun hankkeen muodossa, niin kaikki muu kurssin kannalta on järjestämisvalmiudessa. Kurssin tarve on noin 20 makuupussia, joiden olisi samassa yhteydessä järkevää hankkia irtonaiset sisäpussit, jotka erikseen pestävinä säästävät varsinaista makuupussia.

Janne Airaksinen

Kuvat: Tarja Kuikka

Yläkuva: Nuotio on saatava syttymään talvellakin, joten meneillään on harjoittelu kiehisten tekemisen osalta Sini Pylkkäsen johdolla. Kuva on vuoden 2019 kurssilta.