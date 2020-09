Joutsan kunta jakaa maskeja vähävaraisille perjantaisin

Joutsan kunta jakaa maskeja vähävaraisille alkaen viime perjantaista. Jako tapahtuu Työvarikolla entisen alakoulun liikuntasalin tiloissa kello 12-14 toistaiseksi joka perjantai.

Saatavilla on 14 kertakäyttömaskia per hakija. Ajatuksena on, että se olisi riittävä annos viikon ajaksi. Toistaiseksi mukaan saa myös kaksi kangasmaskia, jotka ovat pestävää mallia ja siten uudelleenkäytettäviä. Niitä kunta on ostanut paikalliselta Pikkupuoti Oy:ltä ja kangasmaskeja jaetaan niin kauan kuin niitä riittää. Kangasmaskeja on kuitenkin jaossa vain muutaman sadan erä, kun taas kertakäyttömaskeja on tuhansia.

Seurakunnan diakoniatyö ja kunnan kotihoito jakavat niin ikään maskeja omille asiakkailleen. Mukaan saa käyttöohjeet. Maskeja hakiessaan tulee olla terve.

Janne Airaksinen

Kasvomaskin käyttäjän muistilista

Maskin pukeminen:

Pese tai desinfioi kätesi huolellisesti ennen maskin pukemista

Pue kasvoillesi vain uusi kertakäyttöinen maski tai puhdas kestomaski

Varmista, että maski asettuu tiiviisti kasvoille niin, että se peittää suun, nenän ja leuan

Käytön aikana:

Älä koske maskin kasvo-osaan

Maskia ei saa siirtää leuan alle tai otsalle

Jos koet tarvetta kohentaa maskin asentoa, koske ainoastaan sen kiinnitysnauhoihin

Maskin riisuminen:

Poista maski puhdistetuin käsin tarttumalla sen nauhoista koskematta kasvo-osaan

Laita käytetty kertakäyttöinen maski suoraan roskakoriin tai käytetty kestomaski pesuun

Pese tai desinfioi kätesi maskin käsittelyn jälkeen

Älä pue käytettyä maskia uudelleen

Lähde: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Yläkuva: Työvarikon työvalmentaja Katja Kaitala ja vastaava työ- ja yksilövalmentaja Johanna Pajunen jakoivat perjantaina maskeja vähävaraisille.