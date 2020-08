Seutuopiston syyslukukausi käynnistyy

Puulan seutuopiston syyskausi käynnistyy hiljalleen ja kursseille ilmoittautuminen on alkanut. Opiston kurssitarjonnassa on tällä hetkellä runsaat 300 kurssia, joista satakunta Joutsassa.

Opetus painottuu Joutsassa totutusti kädentaitoihin, musiikkiin ja liikuntaan. Niiden osalta tarjolla on seutuopiston rehtori Antti Ruotsalaisen ja opiston Joutsan toimipisteen toimistosihteeri Paula Lavian mukaan paljon tuttuja kursseja – kädentaidoissa muun muassa kudontaa, ompelua ja puutöitä, liikunnassa kylien jumpparyhmiä sekä joogaa ja musiikissa soitinkursseja ja kuorolaulua. Uutena tarjotaan esimerkiksi nukkekodin esineiden tekemistä kierrätysmateriaaleista, klassista laulua, säveltämistä ja vaskipuhallinten soittoa.

Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Rakennustyö Timo Heino

Lisäksi seutuopistossa voi opiskella alkavalla lukukaudella esimerkiksi englantia, espanjaa, ruotsia, saksaa, kirjoittamista, tähtitiedettä, makkarantekoa ja geokätköilyä sekä tutustua sveitsiläisen illan merkeissä sikäläiseen kulttuuriin. Taiteen perusopetuskin jatkuu taidekoulun ja musiikkikoulun merkeissä Ruotsalaisen mukaan tutulla sapluunalla, samoin digiklinikka. Klinikalta saa tukea digilaiteongelmiin ja tapaamisissa on myös järjestetty luentotyyppistä opetusta.

– Se on saanut hirmu hyvää palautetta, kertoo rehtori.

Jyväskylän kesäyliopiston ikääntyvien yliopiston videoluentojakin on taas tarjolla, aiheina ovat esimerkiksi suomalaisen nuoren arki ja tulevaisuuskuvat sekä geriatrian näkökulma koronaan. Luennoista varsinkin terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ovat olleet Ruotsalaisen ja Lavian mukaan suosittuja – esimerkiksi Suomen Mielenterveysseuran pitkäaikaisen toiminnanjohtajan Pirkko Lahden luento veti viime lukuvuonna Kuntalan salin täyteen.

Opinnoista kiinnostuneille Antti Ruotsalainen ja Paula Lavia painottavat seutuopiston nettisivujen seuraamista. Uusia kursseja suunnitellaan jatkuvasti ja paperisen kurssioppaan ilmestyttyä kurssit päivitetään nettiin.

– Viime talvena tuli 60–70 kurssia, mitkä eivät olleet paperisessa oppaassa. Ne jäävät lähestulkoon aina sataprosenttisesti toteutumatta, kun ihmiset eivät ymmärrä seurata nettisivuja. Varmasti tänäkin talvena tulee kursseja, jotka näkyvät vain netissä, sanoo Ruotsalainen.

– Myös kaikki muutokset, jos vaikka tilat muuttuvat tai kerrat sattuvat muuttumaan, näkyvät netissä, jatkaa Lavia.

Jos ei omista laitetta, jolla pääsisi nettiin, kurssitarjontaan voi Ruotsalaisen mukaan tutustua esimerkiksi käymällä opiston toimistolla tai soittamalla sinne.

– Me teemme asiakaspalvelutyötä ja opastamme ihmisiä mielellämme. Kukaan ei voi vedota siihen, että tietoa ei ole saatavilla.

Myös Luhangan alueella toimivan Jyväskylän kansalaisopiston syyslukukausi käynnistyy pian. Luhangassa opiston kurssit painottuvat liikuntaan ja kädentaitoihin, mutta lisäksi tarjolla on myös musiikkiopetusta ja suosittu ikäihmisten palvelupäivä.

Koronatilanteen pahenemiseen on varauduttu

Koronavirustilanne ei ole rajoittanut etukäteen Puulan seutuopiston kurssitarjontaa, mutta tarvittaessa kurssien toteuttamista harkitaan rehtori Antti Ruotsalaisen mukaan uudelleen.

– Jos tilanne muuttuu kovin paljon ja näyttää siltä, että jotain kurssia ei voida turvallisesti toteuttaa, niin sitä täytyy harkita uudestaan. Kyllä tässä eletään ihan viranomaisten ohjeiden mukaisesti, sanoo Ruotsalainen.

Hän tähdentää osallistujien oman toiminnan merkitystäkin; sairaana ei tulla opettamaan eikä opiskelemaan, ja kursseilla noudatetaan viranomaisten ohjeita.

Koronatilanteen pahenemisen ja lähiopetuksen keskeytymisen varalta Ruotsalainen on kannustanut opiston opettajia jo miettimään etäopetusmahdollisuuksia. Opettajia ei rehtorin mukaan velvoiteta etäopetukseen, mutta etäopetus on suotavaa ja siihen kannustetaan.

Maaliskuun puolivälin tilannetta Ruotsalainen kuvaa kaoottiseksi. Viranomaisohjeistusta yllättävässä tilanteessa toimimiseen ei heti tullut, ja samaan aikaan rehtorille sateli kysymyksiä aiheesta. Yhtenäistä mallia sille, miten kansalaisopistojen pitäisi toimia, ei ollut ja opistoissa tehtiinkin erilaisia ratkaisuja. Puulan seutuopisto keskeytti lähes kaikki kurssit, vain muutama vietiin etänä loppuun – yhtenä niistä tavoitteellisesti etenevää koulutusta tarjoava taiteen perusopetus.

– Oli huojentavaa, että se saatiin pyörimään hyvin, sanoo Ruotsalainen.

Nyt tilanteen pahenemiseen on pystytty rehtorin mukaan varautumaan ja opistolla on hyvät ohjeet siltä varalta, jos lähiopetus on taas keskeytettävä.

Tarja Kuikka