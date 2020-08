Puheenvuoro: Tieto koronasta lisääntyy

Suomessa seurataan innokkaasti päivittäin koronavirustartunnan saaneitten määrää paikkakunnittain, testattujen määriä, kuolleita ja sairaalahoidossa olevia. THL:n tilaston mukaan Luhangassa ja Joutsassa tartuntoja on ollut 0 – 4 eli niitä ei kartalla näytetä, jos vaikka muutama olisi ollutkin. Eräältä kuntakohtaiselta kartalta löysin tiedon, että Luhangassa ei ole ollut vielä yhtään ja Joutsaa ei löytynyt kartalta ollenkaan. Sen sijaan Laukaassa oli todettu seitsemän ja Hartolassakin pari tapausta. Viranomaisohjeita on kuitenkin syytä noudattaa tiukasti.

Entä koronatestien luotettavuus? Viruksen osoittaminen PCR-testillä on laboratoriotutkimukseksi harvinaisen luotettava. Kuitenkin on huomattava, että tartuntasaantipäivänä Covid-19 testi antaa 100% vääriä negatiivisia tuloksia, neljäntenä päivänä 67 % ja vielä 8. päivänä 20 % eli kolmantena päivänä siitä, kun henkilö on alkanut saada oireita taudista. Tämän jälkeen väärien negatiivisten tulosten määrä alkaa taas lisääntyä. Näyttää siis siltä, että paras näytteenottopäivä on kolmantena päivänä oireiden alusta.

Entä väärät positiiviset tulokset? Covid 19 PCR -testin tarkkuus on 99%. Kun Uudellamaalla todettiin yksi positiivinen tulos/1000 lasta, se merkitsee sitä, että tulos on todennäköisimmin väärä positiivinen. Tunnettu totuus on, että kun tauti on näin harvinainen, saatu positiivinen tulos on todennäköisimmin väärä. Tamperelaiset lääkärit julkaisivat juuri tuoreen selvityksen alueeltaan. He totesivat oireisista potilaista 4,5 prosentilla väärän positiivisen tuloksen.

Tuloksia arvioidessa on siis pidettävä järki tallella ja tarvittaessa toistettava tutkimus sekä muistettava, ettei virusta kaikilta sairastuneilta löydy lainkaan ylänielusta. Kun eräiden suomalaisten kaupunkien jätevesistä on löytynyt koronavirusta, tulee mieleen, miksi ei tutkita virtsanäytteitä. Se ei kannata, koska kuitenkin vain muutama prosentti sairastuneista erittää sitä virtsaansa.

Nyt on syytä noudattaa annettuja ohjeita, välttää kokoontumisia ja maskit naamalle, kun mennään kauppaan!

Kalle Willman

laboratoriolääkäri, eläkkeellä Joutsassa

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.