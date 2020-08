Pääkirjoitus: Puistoalueiden hoitoon kannattaa panostaa

Joutsan kirkonkylällä on tänä kesänä tehty mainiota työtä kunnan yleisten alueiden hoidossa. Erityisesti tämä on näkynyt Perttulanpolun sekä Myllytien varrella. Osin pahastikin pusikoituneita kevytväylien varsia on avattu. Perttulanpolulta näkee nyt loistavasti ympäröivään peltomaisemaan ja Myllytielläkin on upea näkymä Joutsansalmen suuntaan avartunut entisestään. Tietenkin voi kysyä, olisiko maisemahakkuut voinut tehdä jo vuosia sitten, mutta joka tapauksessa nyt asia on kunnossa.

Hyvä, että maalaiskunnissakin riittää resursseja yleisten alueiden hoitoon. Taitaa tosin olla niin, että pääosin nämä työt hoidetaan nuorten kesätyöläisten tai muiden määräaikaisten työntekijöiden voimin, tai sitten ostopalveluina. Pelkästään puistoista vastaavia kunnan työntekijöitä ei taida kiristyvä kuntatalous sallia edelleenkään palkattavan, ainakaan pikkukunnissa. Kaupungeissa löytyy kyllä hyviä esimerkkejä siitä, miten paikkakunnan viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta voidaan parantaa puistoihin panostamalla. Paras esimerkki tästä Suomessa lienee Kotkan kaupunki.

On hyvä muistaa, että Joutsassa ja Luhangassakin on varsin viehättäviä puistomaisia alueita kirkonkylillä, esimerkiksi Joutsan uimalan alue sekä Luhankjoen varren alue. Tällaisista paikoista kannattaa huolehtia.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.