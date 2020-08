Nelinvoimaa-nettisivu on neljän kunnan yhteinen työelämäsivusto

Joutsan, Hartolan, Sysmän ja Pertunmaan kuntien yhteinen Pienten kuntien elinvoimaa -hanke on julkaissut maanantaina Nelinvoimaa.fi -nettisivuston. Sivusto palvelee hankkeen tavoitteita, muun muassa yrittäjyyden ja työllisyyden edistämistä.

Nettisivulta löytyy muun muassa monenlaista ajankohtaista asiaa työllisyydestä ja yrittäjyydestä. Sivustolle on myös koottu yleistä työelämätietoa sekä koko alueen markkinointia edistävää tietoa. Sivuston Blogi-osiossa julkaistaan muun muassa paikallisten yrittäjien yrittäjätarinoita.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on löytää alueella aukioleviin työpaikkoihin sekä erityisesti niin sanottuihin piilotyöpaikkoihin työntekijöitä. Tämän vuoksi sivustolla julkaistaan veloituksetta alueen työnantajien työpaikkailmoituksia.

Sivuston toteutuksessa on ollut vahvasti mukana myös joutsalaista osaamista. Sivuston tuottamisesta huolehtii paikallislehti Joutsan Seutua julkaiseva Joutsan Seutu Oy, jolla on vankka osaaminen digitaalisesta julkaisutoiminnasta. Yhteistyökumppanina sivuston rakentamisessa on ollut joutsalaislähtöisen Tapio Nurmisen yritys Flo Apps Oy.

Markku Parkkonen