Annukka Nutolta uusi romaani

Loma-asunto Nizzassa, sikäläiset suomalaiselle vieraat tavat ja vieras kulttuuri sekä pitkäaikainen kirjoitusharrastus. Niistä aineksista sai alkunsa Jyväskylässä asuvan, mutta pitkään Joutsan seutukunnalla vaikuttaneen Annukka Nuton (kuvassa) äskettäin julkaistu toinen omakustanneromaani Laventelipäiväkirja.

Kirja kertoo Nizzasta asunnon perivästä suomalaispariskunnasta, heidän kokemuksistaan ummikkona Nizzassa, heidän toisistaan poikkeavista unelmista sen suhteen, mitä eläkeiässä pitäisi tehdä, sekä asunnon heille jättäneestä edesmenneestä sukulaisesta, jonka he ovat luulleet tuntevansa, mutta jolla onkin ollut toisenlainen elämä kuin he ovat kuvitelleet.

Fiktiivisen tarinan pohjalla ovat Nuton omat kokemukset Nizzasta. Runsas kymmenen vuotta sitten hän osti Nizzasta loma-asunnon ja törmäsi siellä ummikkona ranskalaisten erilaisiin tapoihin ja erilaiseen kulttuuriin. Hänen ranskankielentaitonsakin oli heikko. Syntyi ajatus ummikon matkapäiväkirjasta, se oli alussa kirjan työnimikin.

– Jouduin todella huvittaviin tilanteisiin ja kaikenlaisia hassuja väärinkäsityksiä oli siinä alkutaipaleella. Ajattelin jossain vaiheessa, että näitä pitäisi laittaa ylös. Rupesi syntymään ajatus, että millaista on ummikkona yrittää selviytyä paikassa, jota toisaalta rakastaa ja jossa on ihanaa, mutta jota toisaalta ei syvimmillään ymmärrä, Nuto kertoo kirjansa taustoista.

Annukka Nuton esikoiskirja, keski-ikäisen naispapin selviytymisestä työpaineiden ja avioeron keskellä kertova Anna nähdä olenNainen ilmestyi vuonna 2007. Toinen kirjaprojekti käynnistyi heti perään ja sen valmistuminen viimeinkin tuntuu Nutosta hyvältä.

– Se on minulle itselle tässä kaikkein tärkein asia, että teksti on nyt kansissa. Ja jos se iloa tuottaa jollekin, joka sen lukee, niin se on ihana asia.

Kirjan valmistumiselle alkoi olla jo tarve, sillä viime vuonna Nuto luopui Nizzan-asunnostaan ja hän pelkäsi etääntyvänsä siitä maailmasta niin, että kirja jäisi kesken. Monet hänen esikoiskirjansa lukijat olivat myös kyselleet, eikö toinen kirja jo valmistu.

Laventelipäiväkirjasta on tehty sadan kappaleen painos. Runsaat 120 sivuinen kirja sisältää tekstin ohella jonkin verran valokuvia Nizzasta, yksi niistä on kirjan kannessa. Kirjan ja sen kannen on taittanut Liisa Kukkanen.

Uutta kirjaprojektia ei ole heti luvassa, mutta Nuto uskoo, että jossain vaiheessa ajatus uudesta kirjasta alkaa taas elää. Mihin aiheeseen hän sitten tarttuu, se jää nähtäväksi. Helpointa hänelle kuitenkin on kirjoittaa itselle tutuista aiheista.

– Katsotaan mitä tämä minun maailmani tuottaa seuraavaksi.

Nuto on kirjoittanut aina ja paljon. Kirjoittaminen on hänelle luonteva itseilmaisun tapa ja hän pohtii pitävänsä siitä ehkä siksi, että laittaessaan asioita paperille saa ne parempaan järjestykseen omassa päässään. Leivonmäen kappeliseurakunnan pappina työskentelevä Nuto kirjoittaa vapaapäivinä ja lomalla, osia Laventelipäiväkirjastakin syntyi lomalla Nizzassa. Ne kohdat tekstistä nousevat Nutolle itselleen lukiessa vahvasti esille.

– Ehkä se on jonkinlainen matkapäiväkirja sitten kuitenkin minulle itselleni niistä vuosista, mitkä sain olla siellä, hän pohtii.

Omakustannekirjojen julkaisun lisääntymistä Annukka Nuto pitää hyvänä asiana. Hänen mielestään on turhaa vaatimattomuutta ajatella omakustannetta ”vain” omakustanteena ja hän kannustaakin omakustanteesta haaveilevia rohkeasti toimimaan; kynnyksiä julkaisemiselle ei pidä itselleen asettaa.

Se, millaista tekstiä kukin tykkää lukea, on Nuton mielestä aina loppujen lopuksi makuasia. Hän itse on jättänyt joskus kirjan lukemisen kesken, vaikka kirja on ollut kustantamon kustantama ja läpäissyt tiukat seulat.

– Kun teksti ja lukija kohtaavat, mukana on aina ripaus ”mystiikkaa”, sanoo Nuto.

Laventelipäiväkirjasta on tehty sadan kappaleen painos. Kirjaa voi ostaa Joutsan kirjakaupasta, Hyvän Mielen kyläkaupasta sekä kirjailijalta itseltään. Sitä voi myös lainata Joutsan ja Tammijärven kirjastoista.

Tarja Kuikka