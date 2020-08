Pekka Nummela työskentelee kesän puuhankinnassa Stora Enson leivissä

Kesällä monilla työpaikoilla työskentelee tilapäisiä työntekijöitä, joista osa on palkattu vakiväen lomansijaiseksi tai näiden vahvistukseksi muuten vain ja osalla on kyse esimerkiksi opintojen työharjoittelusta. Stora Enson Joutsan hankintatoimistolla parhaillaan työskentelevä joutsalainen Pekka Nummela kuuluu jälkimmäisiin, sillä hän opiskelee metsätalousinsinööriksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ja on kesän työharjoittelussa Stora Enso Metsän leivissä.

Stora Enso työllistää tänä kesänä valtakunnallisesti yli 800 kesätyöntekijää. Nämä työskentelevät tyypillisimmin uusiutuvien materiaalien tuotannon prosessityöntekijöinä tai esimiestehtävissä, puunhankinnassa, logistiikan tehtävissä, laboratoriossa, myynnissä ja kunnossapidossa.

Pekka Nummelan työtehtäviin sisältyy esimerkiksi leimikon suunnittelua, ostomiesten avustamista, tarjousten tekemistä taimikonhoitopalveluista ja uudistusalojen tarkastuksia, siis monenlaista.

– Välillä saattaa joutua lähteä selvittelemään jotain tierikkoakin, sanoo toista kesää samassa työpaikassa työskentelevä Nummela.

Stora Enson Joutsan toimistolla työskentelee kolme ostomiestä ja it-puolen henkilö sekä kesän ajan siis myös 25-vuotias Nummela. Toistamiseen samaan työpaikkaan Nummelan sai hakemaan edelliskesän hyvät kokemukset. Hän kehuu työyhteisöä.

– Meidän tiimissä on hyvä ilmapiiri. Apu on aina puhelinsoiton päässä, ja ihan hyvin tullaan juttuun. Ja on ainakin Joutsan toimiston miesten kanssa samansuuntaiset harrastukset kaikilla, sanoo muun muassa metsästystä, kalastusta ja luonnossa liikkumista harrastava Nummela.

Kesätyöntekijänä hän kokee saaneensa työpaikalla hyvän vastaanoton; siitä jatkettiin, mihin viimeksi jäätiin. Tosin täysin samoin kuvioin töitä ei ole Nummelan mukaan tänä kesänä tehty, vaan koronavirustilanteen takia esimerkiksi kokoukset pidetään etäyhteyksin ja metsänomistajien tapaamiset hoidetaan pääsääntöisesti ulkotiloissa, tai jos metsänomistajalla on valmiudet etäyhteyksiin, hyödynnetään etäyhteyksiä tällöinkin. Töitä myös tehdään osin etänä.

Metsätalousinsinööriopintoihin aiemmin metsäkoneenkuljettajaksi valmistuneen ja sen jälkeen muutaman vuoden metsäkonetta ajaneen Pekka Nummelan sai hakemaan halu opiskella lisää.

– Ajattelin, että nyt nuorena se on opiskeltava, jos meinaa opiskella. En ole katunut.

Muun muassa metsänhoitoa, puunhankintaa, metsäsuunnittelua ja metsätalouden liiketoimintaa sisältävät opinnot ovat olleet sitä, mitä Nummela aloittaessaan ajatteli – ovathan monet aiheet ammattikoulusta tuttuja. Nyt takana on kolme lukuvuotta ja edessä enää muutama kurssi ja opinnäytetyö. Valmistua Nummela aikoo ensi talvena, mahdollisesti jo ennen joulua.

Metsäalalle Joutsan Pappisessa kasvanut Nummela lähti alun perin siksi, koska ”keskeltä metsää kotoisin olevalle”, kuten hän itseään kuvaa, metsäala on tuntunut pienestä pitäen luontevalta.

– Metsässä on vietetty paljon aikaa. Joku siinä vetää puoleensa. Kaikki harrastuksetkin liittyvät melkein jollain tapaa metsään.

Tarja Kuikka