Pääkirjoitus: Digitaalisuus etenee pikkuhiljaa

Viime vuosien kestopuheenaihe on ollut erilaisten palvelujen digitalisoituminen. Esimerkiksi paikallislehti Joutsan Seudun lukeminen digitaalisessa muodossa on ollut mahdollista jo vuosikausia. Paikallislehden tapauksessa digitaalinen palvelu helpottaa muun muassa lehden jakelua lukijoille. Digitaalinen näköislehti on tilaajien luettavissa kaikkialla samaan aikaan keskiviikkona aamuyöstä. Paperilehden jakeluaikataulu saattaa tilaajan asuinpaikasta riippuen vaihdella paljonkin.

Toinen esimerkki sähköisten palvelujen kehityksestä voisi olla vaikkapa terveyskeskuksen laboratorion ajanvaraus. Takavuosinahan laboratorioon ei voinut varata aikoja, vaan oli mentävä aamulla jonottamaan. Tähän luonnollisesti tuhlattiin valtavan paljon potilaiden aikaa.

Seuraavassa vaiheessa laboratorioon otettiin käyttöön ajanvaraus, mutta se piti hoitaa puhelinsoitolla. Tämä oli selkeä parannus, mutta vaati kuitenkin huomattavan resurssin ajanvaraushenkilökuntaa. Tällä hetkellä Joutsankin laboratoriossa on käytössä yksinkertainen ja vaivaton nettiajanvaraus. Samankaltaista sähköisten palvelujen kehittämistä tehdään jatkuvasti julkisessa hallinnossa ja yrityksissä. Näin palvelut pikkuhiljaa koko ajan paranevat, vaikkei uudistuksista aina edes pidetä kauheasti meteliä.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.