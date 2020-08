Pommin nuorille yleisurheilijoille kaksi pronssia suomenmestaruuskisoista

Naantalissa kilpailtiin 7.-9.8. 14-15-vuotiaiden Suomenmestaruuskisat yleisurheilussa. Joutsan Pommista mukana olivat pikapinkojat Luukas Kemppainen P15-sarjan 100 m ja 300 m juoksuissa sekä Veera Reponen ja Valtteri Virtanen 14-vuotiaiden sadan metrin kisassa.

Lauantaina aamupäivällä Luukas ja Veera selvittivät itsensä tyylikkäästi jatkoon alkueristä. Luukas oli eränsä kolmonen ja Veera voitti oman alkueränsä. Veeran sarjassa kisailijoita oli sen verran paljon, että tunnin päästä oli vuorossa jo välieräjuoksu. Tässä piti sijoittua kolmen parhaan joukkoon tai olla näiden ulkopuolelta kahden parhaan ajan juoksijan joukossa. Veera starttasi välierään yhden ennakkosuosikin, Espoon Tapioiden Elmiina Siikalan vierestä ja pysyi tämän tuntumassa koko matkan ajan sijoittuen erän kakkoseksi ja selviten siten suoraan loppukilpailuun ilman aikavertailua. Molemmissa juoksuissaan Veera juoksi järkevästi voimiaan säästellen. Naantalin Kuparivuoren kentällä oli hellepäivänä melkoinen pätsi varsinkin juoksuaan odottavilla juoksijoilla.

Iltapävällä oli vuorossa todellinen ”Pommin puolituntinen” kun kolmessa juoksufinaalissa oli mukana pommin edustaja. Juoksut aloitti Luukas, joka ei tällä kertaa aivan onnistunut juoksunsa vahvassa osassa, eli lähdössä. Hän sijoittui finaalissa eli samalla koko sarjassaan kahdeksanneksi. Tavoite finaalipaikasta oli täyttynyt. Sarjan kilpailun voitti Oliver Öhman If Raseborgista. Luukas on kesän aikana parantanut sadan metrin ennätystään viime kesästä jo seitsemällä kymmenyksellä, joten kehitys on ollut mainiota.

Valtteri juoksi suoraan finaalina juostussa kilpailussa hienoisena mitalikandidaattina. Mainiosti hän kesti ensimmäisissä SM-kisoissaan nämä paineet juosten pronssille. Hän oli jopa lähellä hopeamitalia jääden siitä vain kolme sadasosaa. Hän jäi lievässä vastatuulessa vain sadasosan edellisviikonloppuna juoksemastaan ennätyksestä. Kisan voitti Lauri Weckström Porin Yleisurheilusta. Erinomaista kehitystä ja lahjakkuuden osoitusta nuorelta juoksijalta päästä kisoihin yhden yleisurheilun harjoituskauden jälkeen ja napata vielä mitali sieltä!

Odotukset olivat korkealla, kun T14 -sarjan finaali alkoi. Asetelma finaaliin oli, että kisan voitosta käyvät kaksinkamppailun Elmiina Siikala ja kisaan kovimmalla tilastoajalla lähtenyt ja erissä vahvasti juossut Aada-Olivia Oksanen Noormarkun Nopsasta. Yhtä selkeä pronssikamppailu näytti syntyvän Veeran ja Jyväskylän Pihla Tiihosen välille. Voiton vei Oksanen niukasti ennen Siikalaa mutta riemu joutsalaispiireissä repesi, kun Veera koko matkan ajan johti tilastoissa edellään olevaa Tiihosta ja piti asemansa kolmosena maaliin saakka. Hän juoksi samalla päivän parhaan aikansa ja lähelle ennätystään yli kaksi metriä sekunnissa puhaltaneesta vastatuulesta huolimatta.

Erityinen kiitosmaininta tulee samalla antaa myös erottuvalle ja kannustavalle ”joutsalaiskatsomolle”, jonka ääni kuuluu kisasta otetuilla videoillakin erityisen selkeästi. Kannustus lähtöviivalle asettuvalle nuorelle urheilijalle on varmasti tärkeää!

Sunnuntaina 9.8. kisoissa oli mukana Luukas, joka starttasi aamulla 300 m juoksuun tavoitteenaan parantaa edellisenä viikonloppuna Asikkalassa juoksemaansa ennätystään. Maltillisen alun jälkeen Luukas tuli räväkästi kaarteesta loppusuoralle ja nousi eränsä viitoseksi varsin lähelle nelossijaa. Kokonaiskilpailussa sijoitus oli 12. Aika oli tavoiteltu uusi ennätys, joten hyvillä mielin lähdettiin aurinkoisesta Naantalista kotimatkalle ja valmistautumaan seuraaviin kisoihin. Pommin nuorten esimerkki osoittaa jälleen, että pieneltäkin paikkakunnalta voi ponnistaa ikäluokkansa kärkipaikoille yleisurheilussa.

Mika Sirkka

Tulokset:

Tulokset 14-15 vuotiaiden SM-kisat Naantali

8.8.

P15 100 m 2. alkuerä: 1) Eero Mauro LieksU 11,77, 2) Jimi Aho SalVil 11,89, 3) Luukas Kemppainen JoutsPo 12,04

P15 100 m finaali: 1) Oliver Öhman IfRaseb 11,64, 2) Kalle Hirvi KirkkonU 11,81, 3) Miro Mäkinen YlöjU 11,88…8) Luukas Kemppainen JoutsPo 12,29

P14 100 m finaali: 1) Lauri Weckström PorinYU 11,88, 2) Anton Hietapakka GamlakIF 12,36, 3) Valtteri Virtanen JoutsPo 12,39

T14 100 m 3. alkuerä: 1) Veera Reponen 13,02, 2) Unnaveera Unadike TurWei 13,18, 3) Polina Petrova KerU 13,27

T14 100 m 2. välierä: 1) Elmiina Siikala EspTa 12,82, 2) Veera Reponen JoutsPo 13,06, 3) Krista Lehti TampPy 13,23

finaali: 1) Aada-Olivia Oksanen NoormNo 12,73, 2) Elmiina Siikala EspTa 12,79, 3) Veera Reponen JoutsPo 12,89

9.8.

P15 300 m alkuerä 2: 1) Eero Mauro LieksU 37,77, 2) Jimi Aho SalVil 38,75, 3) Miro Mäkinen YlöjU 39,02…5) Luukas Kemppainen JoutsPo 39,86.