Lapsuusajan ompeluharrastuksesta tuli Satu Satosaarelle aikuisiällä työ

Jo ennen kouluikää nykyisin Luhangassa asuva, tuolloin Jyväskylässä asunut Satu Satosaari (kuvassa) ompeli. Hänellä oli oma lasten ompelukone, joka oli aikuisten konetta pienempi, mutta silti oikea ompelukone kaikkine tarvittavine ompeleineen.

Innostuksen syttyminen nuorena oli luontevaa, sillä Satosaaren molemmat isoäidit ompelivat työkseen ja myös hänen äitinsä ompeli, ja käsityöläisyys on muutenkin vahvana hänen suvussaan. Siltä pohjalta ei liene ihme sekään, että myöhemmin Satosaari opiskeli pukuompelijaksi, suoritti yrittäjyyteen valmistavat opinnot, loi oman tuotemerkin ja ryhtyi tekstiilialan yrittäjäksi.

Tänä keväänä yrittäjänä aloittanut Satosaari tekee korjaus- ja mittatilausompelua ja valmistaa omia tuotteitaan Luompa-tuotemerkillään. Mittatilaustyönä on syntynyt tähän mennessä muun muassa erilaisia mekkoja ja reisitaskuhousut, korjaustöinä taas on ollut esimerkiksi vetoketjujen vaihtoja ja housunlahkeiden lyhennyksiä.

Työssään Satosaari on huomannut, että monet mieluummin korjauttavat vaatteen ompelijalla kuin korjaavat sen itse. Miksi, siihen hänellä on oma arvauksensa.

– Ehkä sillä halutaan vähän helpottaa sitä omaa arkea, hän arvelee.

Korjaamista ylipäätään hän pitää kuitenkin järkevänä.

– Jos on jonkun hyvän takinkin vaikka löytänyt, niin ehkä siihen ennemmin kannattaa se vetoketju vaihtaa, jos siinä ei muuta vikaa ole, kuin lähteä uutta ostamaan.

Yrittäjäisän tyttärenä Satu Satosaari näki yrityselämää läheltä jo varhain, ja vaikka se välillä tuntui hieman pelottavaltakin, halu päättää omista tekemisistä vei silti voiton ja Satosaari päätti työllistää itsensä. Nyt hän tekee sitä, mistä on jo lapsesta saakka pitänyt; ompelee.

Omalla Luompa-tuotemerkillään Satosaari tekee tällä hetkellä esimerkiksi erilaisia asusteita ja korvakoruja, mutta jatkossa hän aikoo laajentaa mallistoa. Ainakin osa tuotteista tulee olemaan fiftarityyliä.

– Itse tykkään fiftarityylistä niin kamalasti, niin olisi kiva, että oma kädenjälki näkyisi sitten silläkin puolella.

Oma tuotemerkki oli aiemmin kaupan alalla työskennelleelle ja työnsä ohessa pukeutumisneuvojaksikin kouluttautuneelle Satosaarelle pidemmän ajan haave. Merkin perustamisen taustalla oli halu tuoda omaa kädenjälkeä esille siten, että se tunnistettaisiin.

– Kuitenkin käsityöala on jatkuvassa nousussa ollut jo useamman vuoden. Kilpailu on kova, tietää Satosaari.

Tähän mennessä hän on tehnyt työtään näkyväksi sosiaalisen median, verkkosivujensa sekä paikallisten tapahtumien kautta. Verkkokauppakin on työn alla. Satosaaren toiveena on saada oma tuotemerkki jonain päivänä isosti esille, mutta hän etenee tavoitettaan kohti maltillisesti pienin askelin. Jo nyt hän on kuitenkin huomannut tuotteidensa kiinnostavan ihmisiä.

– Kyllä niitä on mennyt ihan mukavasti tuolla Luhangan Lähitorillakin.

Tuttavapiirissä Satu Satosaari tunnetaan käsistään näppäränä, ja hänen sekä hänen taaperoikäisen tyttärensä ja kahden alakoululaisen poikansa yllä nähdään usein uutta itse tehtyä. Mitä tulee nimenomaan Satosaaren omiin vaatteisiin, hän pukeutuu pääasiassa itse tehtyyn, ostovaatteet ovat vähemmistössä. Se on hänelle tärkeää paitsi oman kädenjäljen esiintuomiseksi, myös siksi, että itse tehdessä saa sellaista vaatetta kuin haluaa.

Lapsilleenkin Satosaari haluaa opettaa, ettei aina tarvitse olla kaupan merkkivaatetta. Ainakin vielä toistaiseksi hänen pojilleen kelpaa äidin tekemät vaatteet.

– Välillä ihan jopa pyytävät, että voitko äiti tehdä minulle tällaisen.

Lapsena Satosaari kulki itsekin äitinsä tekemissä vaatteissa ja se oli hänelle mieluista. Hän muistaa lapsuudestaan äitinsä tehneen esimerkiksi joitain juhlia varten ensin itselleen juhlavaatteet ja sitten hänelle samantyyliset juhlavaatteet. Nyt Satosaari itse tykkää tehdä itselleen ja omalle tyttärelleen ”samisteluvaatteita”.

– Meidät tunnistaa äidiksi ja tyttäreksi aivan varmasti, hän nauraa.

Tarja Kuikka