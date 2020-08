Kati Pajuselle me&i-työ on elämäntapa

Me&i on vuonna 2004 perustettu ruotsalainen yritys, joka tunnetaan erityisesti lasten ja naisten vaatteista. Tuotteita myydään pääasiassa kotikutsuilla, joissa edustaja esittelee illan emännälle vieraineen kuluvan kauden mallistoa. Vuodessa julkaistaan kaksi eri mallistoa, ja vaatteet sopivat niin arkeen kuin juhlaan.

Joutsalainen Kati Pajunen on toiminut me&i-merkin edustajana jo yli kymmenen vuotta. Syksyllä 2009 sivutyönä ystävän innostamana aloittanut Pajunen on esitellyt läpi 22 eri mallistoa.

– Aikoinaan aloitin siksi, että tykkäsin kovasti vaatteista ja niiden laadusta. Oli helppo lähteä mukaan, koska työtä sai tehdä joustavasti oman elämäntilanteen mukaan, kertoo Pajunen.

Pajusen mielestä parasta edustajana on ihmisten kohtaaminen. Myös vakioasiakkaat ovat mieluisa palaute ja osoite luottamuksesta, että tekee työnsä hyvin. Mielenkiintoista on ollut seurata perheiden lapsien kasvamista sekä kutsujen pitämisen periytymistä sukupolvelta toiselle.

– Minulla on jonkin verran asiakkaita, jotka ovat olleet matkassa koko kymmenen vuoden ajan emännöiden vähintään yhdet kutsut per vuosi. Lämmittää mieltä, kun minut halutaan uudestaan samaan paikkaan edustajaksi, listaa Pajunen.

Kotikutsut ovat olleet toiminnan ydin ja keväällä koronaepidemia tyhjensi edustajien kalenterit. Nopeasti kutsut siirtyivät verkkoon, ja Pajunen piti online-kutsuja facebookin kautta. Tilanne oli uusi niin edustajalle kuin kutsujen vieraille. Oli keksittävä uusia toimintatapoja ja mielikuvitus laitettiin koetukselle.

– Jännitti todella paljon pitää ensimmäiset online-kutsut. Olohuoneessa oli rekki valmiina ja aloitin livelähetyksen. Siinä sitten kävin koko malliston läpi ja seurasin kutsuilla olijoiden laittamia kommentteja. Muistan, että yksillä kutsuilla puin samat housut päälle kuusi kertaa, naurahtaa Pajunen.

Online-kutsuihin totuttiin nopeasti ja kynnys järjestää niitä oli matala. Mukaan tuli uusia emäntiä, ja joidenkin asiakkaiden kanssa Pajunen toteutti hyvinkin yksilöllistä pukeutumisneuvontaa. Pajunen puki vaatteen päälle ja selitti asiakkaalle videopuhelulla, että tämä on se ja se koko ja tältä se hänen päällään näyttää.

– Huomasin, että verkon välityksellä piti kuvailla vaatteita paljon tarkemmin kuin kutsuilla, jossa ihmiset näkivät ne itse. Voin sanoa, että kevään malliston osaisin melko täydellisesti ulkoa, jatkaa Pajunen.

Sivutyössä on päässyt myös kehittämään itseään monin eri tavoin. Kuvien ottaminen sekä sosiaalinen media eri kanavineen vaativat suunnittelua, eikä työ pelkästään ole rekkien kanssa kotikutsuilla käymistä.

– Minulla on Facebookissa oma me&i-ryhmä ja instagramissa päivittelen myös. Paljon joutuu miettimään, miten toteuttaa kuvaukset yksin tai että mikä asuyhdistelmä olisi nyt hyvä kuvata asiakkaille. Sinänsä kameran edessä oleminen ei jännitä, mutta paljon on itsestä kiinni, miten aktiivisesti somessa toteuttaa, kertoo Pajunen.

Elokuun alkupuolella julkaistaan uusi mallisto, joka on Pajuselle järjestyksessään 23. Koska homma on mukavaa vastapainoa päätyölle, ei Pajunen vielä tiedä, milloin aikoo lopettaa.

– Tämä on jo tällainen elämäntapa. Vaikka olisi ollut huono päivä ja väsymys painaisi kutsuille ajaessa, pois lähtiessä on täysin erilainen olo. Kutsuilla on aina niin mukava fiilis, että kyllä kotiin tulee lähdettyä hymyissä suin, toteaa Pajunen.

– En voi kuin suositella tätä työtä kaikille. Minä alan olla edustajana Keski-Suomen alueella dinosaurus, ja rinkiin otetaan mielellään uusia kasvoja mukaan, vinkkaa Pajunen.

