Muistoja jaettiin Rauhalan pihapiirissä

Vanhan pappilan lenkillä sijaitseva Rauhalan pappila toimi sunnuntaina ensimmäistä kertaa muistoseurojen tapahtumapaikkana. Muutama vuosi sitten tiekokouksessa asian esille ottaneen Markku Malinin toive toteutui ja muistoseurat kokosivat kolmisenkymmentä osallistujaa. Suurimmalla osalla yleisöstä oli omakohtaisia kokemuksia ja muistoja pappilasta.

– Aina tästä ohi ajaessa olen miettinyt, että kyllä tämä on merkittävä ja upea rakennus. Niinpä otin puheeksi, että mitäs jos tässä järjestäisi esimerkiksi seurat. Kyllä tästä osallistujamäärästä voi vain olla iloinen. Kenties tästä voisi tulla perinne, mikäli talon väki sen vain sallii, tuumaili Malin omassa puheenvuorossaan.

Tapahtuman avasi Joutsan seurakunnan kirkkoherra Tuula Leppämäki.

– Joutsan seurakunta täyttää tänä vuonna 160 vuotta, joten juhlavuoden kunniaksi ei olisi ollut parempaa paikkaa järjestää muistoseurat, totesi Leppämäki.

Joutsan kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Arto Hölttä kertoi talon historiasta. Hölttä kertoi lyhyesti, mitä kaikkea toimintaa Rauhalan pappilassa on ollut. Pappila on toiminut esimerkiksi kirkkoherran virkatalona, jolloin siinä oli 11 asuttavaa huonetta. Pappilassa on myös toimitettu kasteita, vihkimisiä sekä rippikouluja.

Helpolla paikka ei ole säilynyt, sillä vuonna 1912 tulipalon myötä talo paloi kivijalkaan asti. Jo seuraavana vuonna paikalla oli uusi pappila, joka nykyään on museoviraston suojelukohde. Vuonna 1950 kirkkoherra poistui pappilasta ja seurakunta myi paikan yksityishenkilöille.

Vuonna 1955 taloon muuttanut Aune-Anneli Haarnio muisteli omassa puheenvuorossaan muuttoa. 14-vuotiaana isoon jugend-tyyliseen taloon muuttanut Haarnio totesi, että paikka on ollut merkittävä heidän suvulleen, ja yhä edelleen siellä viihdytään monen sukupolven voimin varsinkin kesällä. Haarnio kiitteli veljeään Jorma Salistoa ja siskoaan, jotka ovat asuttaneet taloa ja pitäneet siitä huolta.

– Tänään olen tavannut vanhoja tuttuja ja naapureita, ja on ollut ilo jakaa muistoja näiden ihmisten kanssa vuosien jälkeen, summasi Haarnio.

Muistoseurojen järjestämisessä olivat mukana Joutsan seurakunta, Itä-Päijänteen vapaaseurakunta, Joutsan helluntaiseurakunta sekä Joutsan kotiseutuyhdistys.

Jonna Keihäsniemi

Rauhalan pappilan pihapiirisssä muisteltiin ja jaettiin kokemuksia taloon liittyen noin kolmenkymmenen osallistujan voimin.