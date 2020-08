Joutsansalmen maamerkki meni remonttiin

Joutsansalmen rannalla Karimäen suunnasta kirkonkylälle saapuvaa on arviolta sadan vuoden ajan tervehtinyt kaunis hirsisauna. Sauna on nykyään toimittaja ja kirjailija Harri Nykäsen (yläkuvassa vas.) omistuksessa ja tänä kesänä Joutsansalmen maamerkki laitettiin perusteelliseen remonttiin.

Sauna kuuluu Nykäsen kummitädiltään Anna-Liisa Voittosaarelta perinnöksi saamaan kiinteistöön. Samalla rantatontilla on myös kummitädin 1960-luvun lopulla rakennuttama omakotitalo, joka on nykyään Nykäsen vapaa-ajan asuntona. Alun perin saunan on rakentanut Nykäsen äidinäidin veli. Tarkka rakennusaika ei ole tiedossa, mutta vanhojen valokuvien perusteella voi päätellä, että sauna on ollut pystyssä ainakin reilut 90 vuotta sitten.

Remonttia tekemään Nykänen sai hirsirakentamisen ammattilaisen, Hartolan Hirsityön Rauno Virtasen (yläkuvassa oik.). Sauna on rakennettu rantanotkoon aivan Joutsansalmen vesirajaan. Valumavedet ovat vuosien varrella tehneet saunan hirsissä tuhojaan, joten kesän hirsiremontti joudutaan tekemään varsin perusteellisesti.

Järven puoleisella sivulla riittää alimman hirsikerran vaihtaminen ja peruskivien suoristaminen, mutta saunan takanurkasta joudutaan vaihtamaan suuri osa hirsistä.

– Hirsien suhteen kävi hyvä tuuri. Harri otti yhteyttä remontista toukokuussa ja yleensä siinä vaiheessa vuotta ei ole saatavilla talvella kaadetuista puista sahattuja hirsiä, joita tällaisessa työssä on syytä käyttää. Tällä kertaa kuitenkin onnisti ja talvipuita löytyi joutsalaiselta Monton sahalta ja Tamminiemen sahalta Vilppulasta, kertoo hirsirakentaja Rauno Virtanen.

Vanhojen hirsirakennusten korjaaminen vaatii oman ammattitaitonsa. Jo pelkästään hirsien liikuttelussa on osattava oikeat tekniikat, sillä yksi hirsi saattaa painaa yli 150 kiloa.

Nykäsen saunan remontti on tarkoitus saada ulkotöiden osalta valmiiksi kesän aikana. Saunan sisätiloissa sitten riittääkin vielä tekemistä syys- ja talvikaudella.

Onko tässä seutukunnan vanhin kiuas?

Kirjailija Harri Nykäsen remontoitavassa saunassa on varmasti yksi seutukunnan vanhimmista käytössä olevista metallirakenteisista kiukaista. Nykänen arvioi, että kuvassa näkyvä kiuas olisi 1950-luvulta. Kiuas on ollut käytössä vielä saunaremonttiin asti.

Joutsan Seutu pyytääkin lukijoitaan lähettämään tietoja ja kuvia, mikäli seutukunnalta löytyy vieläkin vanhempia käytössä olevia kiukaita. Kivirakenteisia kiukaita ei tässä yhteydessä huomioida. Vanhimpien kiukaiden omistajille lähetämme palkinnoksi kirjailija Harri Nykäsen kirjoja omistuskirjoituksilla.

Kuvia ja kiukaiden tietoja voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen markku.parkkonen@joutsanseutu.fi

Markku Parkkonen