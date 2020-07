Malkin is back – Olli Malin palaa JoSePa Futsalin liigamiehistöön

JoSePan Futsalin liigamiehistö piti virallisen aloituspalaverin tulevalle kaudelle viime tiistaina, palloahan on pyöritelty salilla jo vajaan kuukauden päivät. Jalkapallosarjat ovat tietenkin vielä kesken, mutta siitä huolimatta väkeä on riittänyt futsaltreeneihin. Tässä vaiheessa pelaajatilanne on selkeytynyt niin paljon, että kymmenkunta sopimusta voi jo julkistaa.

Nimensä sopimuspaperiin ovat laittaneet Oskari Luoma, Tuukka Korhonen, Heikki Rasmus, Ilari Ahonen (MV), Matti Nurminen (MV), Benno Hanslian, Niko Rantanen (MV), Eetu Oksanen, Matias Paappanen, Jarkko Kosunen ja Janne Kosunen. Harjoitusringissä pyörii tällä hetkellä 21 pelaajaa, mukana pari uuttakin kasvoa, joten lisää sopimusuutisia tippuu tulevien viikkojen aikana.

Pelaajatilanne siis näyttää varsin hyvältä. Rinkiä on syytäkin olla, sillä JoSePan pelaajistosta neljällä on kauden aikana kansalaisvelvollisuus suoritettavana.

Yksi pelaaja, jonka sopimus on ns. satavarma, on paluun kentille tekevä Olli Malin. Malinin muutto Lappeenrannasta Jyväskylään avasi mahdollisuuden paluulle, ja pienen harkinnan jälkeen hän palaa estradille. Sirkus JoSePa on kaivannut tirehtööriään, jonka sähköjänismäinen olemus tuo lisää energiaa kentälle ja ennen kaikkea pukukoppiin. Olli Malinin vuorotyö asettaa tietenkin omat säätönsä pelaamiselle mutta ”Malkin” on mukana.

Tulevan kauden kuvioita siis pyöriteltiin tiistai-illan palaverissa valmennuksen (Mikko Paappanen ja Riku Keihäsniemi) johdolla. Valmennuksen perusteesinä on ”astutaan jälleen askel eteenpäin, haastetaan jokainen joukkue jokaisessa pelissä”.

Edelliskautena tuli muutamia niin sanottuja ohipelejä, joissa hiukan liikaa jäätiin jo pelin alussa jalkoihin. Suomeksi sanottuna, nyt pitää jokaista peliä lähteä ihan oikeasti voittamaan. Se tarkoittaa maalipaikkojen hyödyntämistä, puolustuksen tiiviyttä ja taktisia muutoksia pelisysteemiin. Jo viime kaudella kaikissa otteluissa JoSePa pystyi luomaan ihan hyvin tekopaikkoja. Niiden missaaminen ja puolustuspelin ”blackoutien” poistaminen ovat selkeitä kehityskohteita tulevalle kaudelle.

Kuten on jo mainittu, kaudesta on vähintään 26 ottelun myötä tulossa ennätyspitkä ja raskas. Maaottelutauot aiheuttavat esimerkiksi tammikuulle 2021 varsinaisen ottelusuman, mutta se ei ole tällä joukkuemäärällä vältettävissä.

Siitä huolimatta JoSePa pyrkii järjestämään harjoituspelejä ainakin Jyväskyläläisiä KaDya ja Riemua vastaan, ehkä joitain muitakin. Tietenkin yksi kysymysmerkki tulevankin kauden osalta on korona, mutta sen vaikutukset ovat huonosti ennustettavissa. Myöskään ohjeistuksia yleisömääristä yms. koronaan liittyen ei ole ilmeisesti vielä tullut.

JoSePalla on nyt näköalapaikka Futsal-Liigan tekemisiin, sillä JoSePan joukkueenjohtaja Janne Pajunen valittiin Futsal-liigan hallitukseen.

Futsal-Liiga ei ole vielä sarjaohjelmia vahvistanut, mutta näillä näkymin JoSePan kausi alkaa syyskuun lopussa vierasottelulla Valkeakoskella MadMaxia vastaan.

Petri Hentinen

Kuva: Riku Keihäsniemi

Yläkuva: Olli Malin tekee paluun JoSePa Futsalin liigamiehistöön.