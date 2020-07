Puheenvuoro: Sanojen helinää vain!

Joutsan Seutu on raportoinut kattavasti siitä, että Joutsan Seututerveyskeskuksessa ei oteta kuntalaisilta eikä mökkiläisiltä koronanäytteitä. Fimlab Oy vastaa täällä laboratoriotoiminnasta, mutta näytteenoton tässä asiassa on sovittu tapahtuvan terveyskeskushenkilökunnan toimesta. Fimlabilla on päivittäinen näytteenkuljetus keskussairaalaan Jyväskylään ja se tekee koronatutkimuksia siellä sekä Tampereella. Vastaukset saadaan yleensä seuraavana päivänä. Näytteen ottaminen on simppeli toimenpide. Joutsassa sairaanhoitajat suorittavat paljon vaativampiakin toimenpiteitä rutiinisti.

Valtakunnallinen ohje kaikille kansalaisille on: vähäisimpienkin flunssan oireiden ilmaantuessa ottakaa välittömästi yhteys puhelimitse lähimpään terveyskeskukseen.

Helppo ja nopea näytteenottoon pääseminen on tullut yhä tärkeämmäksi, kun Suomeenkin on levinnyt koronaviruksen uusi mutaatio G614, joka on entistä moninkertaisesti tartuttavampi.

Kunnanjohtaja mainostaa mökkiläisille erinomaisia palveluita ja sama viesti on uudessa Kuntastrategiassa. Tasapuolisuuden vuoksi (?) palvelua eivät saa kuntalaisetkaan. Joutsan ääntä seututerveyskeskuksessa käyttää kunnanhallituksen sen järjestämistoimikuntaan valitsema Maija Salonen (varalla Ari Solatie). Hoitakaa homma!

Kalle Willman

ent. terveyskeskusylilääkäri

