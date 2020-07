Kirppisrallissa oli runsaasti tarjontaa

Viime vuosina Joutsan seudullakin on ryhdytty järjestämään kirppisralleja. Tapahtumien ideana on, että mahdollisimman suuri joukko kylän tai kunnan asukkaista järjestää samaan aikaan kotipihalleen pihakirppiksen (tai vaikkapa aittakirppiksen), jolloin ostavalla yleisöllä on mahdollisuus saman päivän aikana kiertää lukuisia kirppiksiä. Viime sunnuntaina kymmenkunta paikkaa oli mukana Pappisen kirppisrallissa, jonka alue ulottui Tammihaarasta aina Luhangan rajoille ja Väihkölään. Kuvassa kirppistarjontaa Heiskalan pihakirppikseltä (yllä), Harjulan pihakirppikseltä (alla) sekä Pappisen kirppikseltä (alin kuva).

Markku Parkkonen