Höyrylaivaregatta Päijänteellä

Luhangan satamassa päästiin viime viikonloppuna katselemaan höyrylaivoja, kun joukko Suomen Höyrypursiseuran harrastajia vieraili paikalla neljällä vanhalla höyrylaivalla. Kyse oli Päijänteellä seilaavien höyrylaivojen regatasta, joka pidetään S/S Metsän kapteenina toimineen Wille Härön mukaan aina vuosittain jossain Päijänteen satamassa. Viime vuonna laivat vierailivat Sysmässä.

– Meitä oli viime vuonna seitsemän laivaa. Nyt tämä koronavuosi rajoitti vähän tätä, laivoja tuli vähemmän, eikä ole mitään yleisöä kutsuttu paikalle. Yleensä on ollut joku yleisövastaanotto ja on ollut vaikka jotain pientä esiintyjää ja tällaista, kertoi Härö.

Vaikka yleisöä ei varsinaisesti ollut kutsuttu paikalle, Luhangassa oli etukäteen tieto höyrylaivojen saapumisesta ja sen vuoksi satamaan kertyikin lauantaina iltapäivällä useita laivoista kiinnostuneita katsomaan, kun S/S Metsä, S/S Aure, S/S Tapio ja S/S Uurastaja saapuivat Luhankaan. Osa myös kävi tutustumassa laivoissa.

Tapio on tehnyt pisimmän uran Iisveden Metsä Oy:n omistuksessa, Aure Metsähallituksen omistuksessa. Molempien laivojen kotisatama on nykyisin Jämsässä.

Laivat olivat lähteneet liikkeelle omista kotisatamistaan, esimerkiksi Wille Härön kipparoima ja hänen vanhempiensa omistaja Metsä oli lähtenyt Häröjen mökiltä Päijänteen Soimasaaresta lauantaiaamuna. Matka Luhankaan kesti Härön mukaan nelisen tuntia.

– Mentiin vähän hienoja reittejä tuolta rantoja pitkin ja käytiin katsomassa vähän paikallisseutua. Nyt ollaan tässä yö ja käydään paikallisessa ravintolassa syömässä ja istumassa vähän iltaa ja mahdollisesti laulamassa vähän karaokea. Huomenna aamulla sitten lähdetään takaisin mökille päin, Härö kertoi.

Neljän höyrylaivan saapuminen Luhankaan tiesi samalla myös ison ihmisjoukon saapumista niiden mukana, sillä yksistään Metsä-laivalla oli miehistöä 18 hengen verran.

– Tämä on meidän kaveriporukkaa, mitä on tässä vuosien varrella kerääntynyt ja täällä on perheenjäsenet. Meillä on koko perhe mukana tässä ja on vanhempien kavereita ja meidän nuorison kavereita, kertoi Härö.

Wille Härö toimi Päijänteen Soimasaaresta lauantaiaamuna liikkeelle lähteneen S/S Metsän kapteenina.

Kaikki neljä Luhangassa vieraillutta höyrylaivaa ovat entisiä hinaajia. Vuonna 1877 Hollannissa rakennettu Metsä kulkeutui Wille Härön mukaan Ruotsin kautta vuonna 1925 Suomeen Iisveden Metsä Oy:lle. 1950-luvun lopussa laiva jäi seisomaan ja ehti rapistua, kunnes nykyinen omistaja osti sen vuonna 1989 ja remontoi laivan Härön mukaan käytännössä täysin. Lähes 19 metriä pitkä ja runsaat neljä metriä leveä laiva kuuluu nykyisin museoviraston perinnelaivarekisteriin.

