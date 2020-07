Chopper Show tulevana lauantaina

Joutsa Chopper Show kokoaa jälleen tulevana lauantaina kirkonkylälle moottoripyöräkansaa pyörineen yleisön ihasteltavaksi. Järjestyksessään 17. Chopper Show on rakennettujen moottoripyörien näyttely, jonka tuttuna tapahtumapaikkana toimii taajaman keskellä sijaitseva Valkoinen kartano, sen lähiympäristö ja pihapiiri mukaan lukien. Käytännössä koko taajaman alueella voi nähdä moottoripyöriä, sillä monet katsojat saapuvat omilla pyörillään ihastelemaan muiden rakentelemia tuotoksia.

Luokkina näyttelyssä ovat Chopper, HD Chopper Custom, Classic Custom, Cafe racer/Flat track, Hot rod/Custom Car, Bicycle ja Jury´s Choice. Tuttuun tapaan näyttelyssä on yleisöäänestys, kolmesta suurimmasta luokasta palkitaan kolme eniten ääniä saanutta ja muista luokista yksi eniten ääniä saanut.

Näyttelyn aikoinaan luonut Tomi ”Lävi” Avikainen vastaa tänäkin vuonna tapahtumasta.

– Tänä vuonna näyttelyyn saapuvien moottoripyörien ja autojen määrää on erityisen vaikea ennustaa etukäteen koronatilanteen vuoksi. On vaikea ennakoida, kuinka ihmiset uskaltavat lähteä liikkeelle ja sääennuste on toinen vaikuttava tekijä. Määrä selviää vasta näyttelyaamuna, kun väkeä ja pyöriä alkaa saapua paikalle, summaa Avikainen.

Koronarajoitusten vuoksi Joutsan Chopper Shown lisäksi ympäri Suomea järjestetään lähes 20 samanlaista tapahtumaa samana päivänä. Aikaisempina vuosina Joutsan tapahtumapäivänä ei yleensä ole ollut muita moottoripyöränäyttelyitä, mutta rajoitusten höllentyessä juuri 1.elokuuta tilanne on tänä vuonna eri.

– Ensi vuonna palataan normaaliin aikatauluun, ja silloin kyseiselle päivälle ei toivottavasti kasaudu useita tapahtumia. Tänä vuonna on vain mentävä näin, toteaa Lavikainen.

Lavikainen on tehnyt joitakin ennakkovalmisteluita, mutta kaikki lopulliset valmistelut lyödään lukkoon ja tehdään vasta paikan päällä näyttelyviikolla.

Tapahtuma aukeaa yleisölle kartanon pihapiirissä lauantaina puolenpäivän aikaan ja on auki viitisen tuntia. Tapahtuman musiikista vastaa Rodeo, jota luotsaa joutsalaislähtöinen Topi Suuronen.

– Kaikki on kiinni ihmisistä ja heidän päätöksistään liikkua. Luotan että ihmiset ovat fiksuja ja osaavat tehdä päätöksiä sen suhteen, ovatko terveitä osallistumaan yleisötapahtumaan. Katsotaan, millainen määrä pyöriä saadaan näyttelyyn ja paljonko yleisöä tulee vierailemaan, toteaa Lavikainen.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuvassa pyöriä vuoden 2019 Joutsa Chopper Showssa. Kuva: JS Arkisto.