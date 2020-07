Seudun väestö väheni aiempaa hitaammin

Joutsan seutukunnan väestön väheneminen on hidastunut alkuvuoden aikana. Aiempina vuosina seudun väestömäärä on pienentynyt vuosittain reilulla sadalla. Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla on miinusta tullut vain 23 henkilöä, eli alle puolet normaalista.

Tilastokeskuksen väestötilaston mukaan tämä näyttäisi johtuvan Luhangan huomattavan pienestä kuolleisuudesta sekä positiivisesta muuttoliikkeestä. Normaalivuonna Luhangassa on kuollut noin parikymmentä henkeä, mutta tänä vuonna kuolleisuus on jäänyt ensimmäisen kuuden kuukauden aikana kolmeen henkilöön.

Joutsassa kuolleisuus on suunnilleen normaalilla tasolla. Alkuvuoden aikana kunnassa on kuollut 49 henkilöä. Vauvoja syntyi alkuvuoden aikana Joutsassa seitsemän ja Luhangassa yksi.

Joutsan ja Luhangan muuttoliike oli molemmissa kunnissa plussalla, Joutsassa 19 henkilön verran ja Luhangassa kahden henkilön verran.

Tilastokeskuksen mukaan Luhangan väkiluku oli kesäkuun lopussa 690 henkilöä, Joutsan väkiluku 4.353 henkilöä ja koko seutukunnan siis 5.043 henkilöä.

Markku Parkkonen