Kotieläinpiha, jossa persoonallisuus ja rakkaus eläimiä kohtaan on käsin kosketeltavissa

Kotieläinpiha Kukon & Kilin porteilla todetaan, että portin sisäpuolella kaikki elollinen on tasa-arvoista. Kun pihaan astuu sisään, voi kenties ensimmäisenä iskeä silmänsä omassa jollassaan kylpevään Dalton-possuun. Seuraavaksi ankat ja kanat aloittavat oman konserttinsa bongatessaan uudet tulijat. Kaikkialla on nähtävää ja mikä parasta, halutessaan eläimiin pääsee tutustumaan aitauksien sisäpuolelle.

Kotieläinpihan emäntä Milla Tuominen muistelee paikan tarinan alkaneen nelisen vuotta sitten. Silloin kotieläinpihassa oli melko sama valikoima eri eläimiä, mutta niitä oli huomattavasti vähemmän. Vuosi vuodelta eläimiä on tullut lukumäärällisesti lisää, eikä niistä yhtäkään ole hankittu perheeseen vain kotieläinpihalle.

– Tällä hetkellä meillä on yhteensä 149 eläintä. Ihan kaikki ei ole täällä kotieläinpihalla, vaan esimerkiksi liskot ja kilpikonnat ovat kotona, kertoo Tuominen katraastaan.

Idea kotieläinpihan pyörittämiseen ei suinkaan lähtenyt Tuomiselta, vaan muilta ihmisiltä.

– Tutut ja puolitutut rupesivat puhumaan minulle, että miksen perusta kotieläinpihaa. Eläimet kun meillä jo oli, niin siitä sitten syntyi ikään kuin sivussa tämä kotieläinpiha aina kesäajaksi, taustoittaa Tuominen.

Kukko & Kili ei halua kilpailla isojen, ympäri vuoden auki olevien kotieläinpihojen kanssa, vaan pienen ja persoonallisen kotieläinpihan jutut ovat rentous ja kiireettömyys. Vaikka se on auki päivittäin, aukioloaika on rajattu neljään tuntiin.

– Kun olemme auki lyhyen ajan per päivä, eläimet jaksavat eri tavalla nauttia ja viihdyttää ihmisiä. Aika harvassa on ne tilanteet, että täällä joku vierailija ei näkisi kaikkia eläimiä. Kun portit laitetaan asiakkailta kiinni, eläimet pääsevät liikkumaan täällä vapaasti. Meillä on suurperhe ja tämä on kaikkien yhteinen juttu, niin eläimet ovat hyvin tottuneita olemaan tekemisissä eri-ikäisten ihmisten kanssa, kertoo Tuominen.

Parasta kotieläinpihalla on Tuomisen mielestä ihmiset, joiden kanssa jutella ja joille kertoa eläimistä ja arjesta. Aitauksissa ei ole kylttejä tai ohjeita, vaan mieluummin talon väki kertoo eläimistä. Kaikki asiakkaat pyritään kohtaamaan ja kierrättämään läpi pihan opastuksen kera, mikäli niin haluaa. Myös omaan tahtiin ja omassa rauhassa on lupa kierrellä ja tutustua. Pihalle on rakennettu katettuja lepopaikkoja, joissa on lupa ottaa vaikka päiväunet tai nauttia omista eväistä kierroksen keskellä.

– Haluan omalta osaltani luoda ihmisille elämyksiä eläinten parissa. Fakta on, että yhä useammat ihmiset vieraantuvat luonnosta ja eläimistä, niin täällä haluan tarjota ihmisille mahdollisuuksia kokea. Voi olla, että joku ei ole koskaan silittänyt vuohta tai ruokkinut ankkoja kädestä, täällä niin saa tehdä turvallisissa olosuhteissa, toteaa Tuominen.

Kotieläinpiha avasi ovensa vasta viime viikolla, mutta tarkoitus on olla auki elokuun loppuun asti. Syyskuussa on luvassa syyskauden aloittajaiset, jolloin ohjelmassa on ainakin keppihevoskilpailut, leikkimielinen neliottelu sekä burger-koju.

Koska kotieläinpiha ei koskaan ole valmis ja tekemistä riittää, on jo ensi kesäksi muutamia suunnitelmia laajentaa toimintaa. Persoonallisen kotieläinpihan ydin ovat luonto ja eläimet, joiden ympärille on suunnitteilla jonkinlainen elämyspuisto. Enempää Tuominen ei voi vielä avata asiaa, sillä homma on vasta suunnitteluasteella.

– Tarkoitus on, että joskus tämä olisi meidän perheemme niin sanottu paratiisi. Se rakentuu pala palalta ja on kiva jakaa sitä ihmisten kanssa. Tämä on meidän normaalia arkeamme ja täällä tulee vietettyä paljon aikaa. On mukava kuulla, että asiakkaat viihtyvät täällä ja saavat kokemuksia, summaa Tuominen.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Kukossa ja Kilissä vieraat pääsevät halutessaan rapsuttamaan ja tutustumaan eläimiin aitauksien sisäpuolelle, kuten tässä pihan emäntä Milla Tuominen saa vuohien aitauksessa huomion.

Ankat viihtyvät omassa porukassa, mutta ovat myös uteliaita tutustumaan vieraisiin.

Kotieläinpihassa on paljon eri-ikäisiä pupuja.