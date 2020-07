Jouni Lavialta tulossa levyllinen musiikkia

Reilu vuosi sitten kesällä paikallislehti Joutsan Seutu kertoi joutsalaisen Jouni Lavian uusista aluevaltauksista. Tuolloin pitkän linjan musiikinharrastaja ja yhden cd-levynkin aiemmin julkaissut Lavia julkaisi ensimmäisen oman singlensä netin musiikkipalveluissa. Viime kesän julkaisu oli sahti- ja kotiseutuhenkinen Joutsalainen juomalaulu. Jo sitä ennen Lavia oli tehnyt joutsalaislähtöisen Topi Suurosen kanssa yhteisen muutaman kappaleen nettijulkaisun.

Koska miehen laulunkirjoituskynä on viime vuosina toiminut tavattoman ahkerasti, ei Joutsalainen juomalaulu tule suinkaan jäämään Lavian fanien ainoaksi herkkupalaksi. Hän on nimittäin kirjoittanut ja äänittänyt lähes julkaisuvalmiita kappaleita noin parikymmentä. Näistä tullaan noin vuoden mittaan valitsemaan 10–12 kappaletta netin musiikkipalveluissa julkaistavaksi.

– Aiemmista kappaleistani on tullut hyvää palautetta, joten totesin, ettei näitä kannata jättää pöytälaatikkoon. Tarkoitus on julkaista pikkuhiljaa noin kerran kuussa vuoden aikana LP-levyn verran musiikkia, kertoo Lavia.

Kappaleet julkaistaan ainakin Spotify-musiikkipalvelussa sekä Youtubessa. Lavian musiikillisena yhteistyökumppanina äänityksissä on ollut jyväskyläläisen Poprock Musiikkitalo -studion omistaja Tommi Ahonen, joka on monipuolisena osaajana soittanut kaikki kappaleilla kuultavat soittimet.

Uudesta julkaisukokonaisuudesta on tähän mennessä tullut ulos yksi kappale: Rakkaus on nouseva maasta. Lavian tunteville ei liene yllätys, että kappaleessa lauletaan maaseudusta.

– Olen itse määritellyt musiikkityyliäni sanalla agraarirock. Maatilalla kasvaneena ja itsekin entisenä viljelijänä tunnen maaseudun aihepiirit hyvin.

Rakkaus on nouseva maasta -kappale on varsin reipasta countryrockia, mutta Lavialta on tulossa myös muun tyylistä musiikkia, vaikkapa rauhallisempaa folk-pohjaista ilmaisua.

Jouni Lavia kertoo saaneensa kipinän laulujen tekoon jo alle kouluikäisenä.

– Olen perheen nuorin lapsi. Kun muut sisarukset olivat koulussa, minulla oli tapana lauleskella kotona yksinäni omia laulujani. Sitten, kun kuulin lapsena ensi kertaa Beatlesia radiosta, innostuin toden teolla musiikin tekemisestä.

Biisien tekoa Lavia harjoitti hyvällä menestyksellä jo nuorena miehenä Joutsan suosituimmassa rock-bändissä A-Vallissa. Perhe-elämän ruuhkavuosina biisintekoon tuli taukoa, mutta muuten musiikkiharrastus pysyi koko ajan osana elämää.

– Sitten tuli taas tarve omien kappaleiden tekemiseen. Asiaan vaikutti sekin, että nykyään on helppoa saada omasta kappaleesta valmis äänite, vaikka laulujen kirjoittaminen sinänsä on edelleen vaikeaa.

Lavia säveltää kappaleensa akustisen kitaran kanssa. Joskus kappale syntyy muutamassa päivässä ja joskus puolivalmis aihio saattaa muhia vuosiakin ennen kuin löytää lopullisen muotonsa.

Voi olla, että Lavian kappaleita päätyy tulevaisuudessa muidenkin artistien esitettäväksi. Hänellä on nimittäin yhtenä yhteistyökumppanina lauluntekijänä ja managerina toimiva helsinkiläinen Annika Tello, joka etsii muille artisteille aktiivisesti kappaleita esitettäväksi. Muutama Lavian kappale on jo ollut Tellon välittämänä kohtalaisen tunnetun artistin harkinnassa, mutta varsinaista läpimurtoa ei tällä saralla vielä ole tehty.

Lavia on viritellyt yhteistyötä myös paikallisten osaajien kanssa. Rusissa asuva laulaja-lauluntekijä Henna Raita, taiteilijanimeltään Hehewuti, on lupautunut tekemään yhteistyötä Lavian Youtube-videoiden tuotannossa tuotannossa ja mahdollisesti myös musiikillisella puolella. Lavian visuaalisesta ilmeestä taas vastaa joutsalainen valokuvaaja Ilona Savitie.

Vaikka Lavialla on biisejä kasassa hyvinkin konsertin verran, häntä tuskin nähdään keikoilla ainakaan näillä näkymin.

– Levyttäminen on tänä päivänä erittäin paljon helpompaa kuin keikkailu, joten keikkoja ei ole suunnitteilla.

Jouni Lavian musiikillista elämää ja yleisempiäkin pohdintoja voi seurata myös hänen Pappa Jones -bloginsa kautta.

Markku Parkkonen

Jutun kuva: Ilona Savitie.

Jouni Lavian Rakkaus on nouseva maasta -kappale Youtubessa: