Talomuseolla etsitään aarretta – nuoret 4H-yrittäjät toteuttivat pakopelin.

Joutsan Talomuseolla voi tänä kesänä pelata tositapahtumien pohjalta kehiteltyä Talomuseon aarre -pakopeliä. Pelin pohjana on tarina Ilmari Yrjönpojasta, joka varasti sormuksen ja joutui Talomuseon päärakennuksen selliin. Mies karkasi ja piilotti sormuksen, ja kun hän jäi kiinni, hänet vietiin muualle vankilaan. Vankilassa mies kuoli ja sormuksen olinpaikka jäi mysteeriksi. Pelaajien tehtävänä on löytää sormus.

Juhannuksena käynnistyneen pakopelin ovat kehittäneet joutsalaiset 4H-yrittäjät, 16-vuotiaat Odessa Meinander ja Nella Lintunen sekä 18-vuotias Ella Keihäsniemi. Idean peliin he saivat kokeiltuaan aiemmin audiopakopeliä ja alettuaan sen siivittämänä miettiä, että olisi kiva toteuttaa pakopeli Joutsassa.

Sopiva miljöö löytyi Talomuseolta, jonka tarinoihin kolmikko perehtyi Joutsan Kotiseutuyhdistyksen edustajien kanssa. Pelin suunnittelu aloitettiin 4H:n kanssa, ja museoon liittyvä pelin tarina ja pelissä käytettävät vihjeet syntyivät lopulta tiiviillä aikataululla.

Miksi juuri Talomuseo, siihen oli monta syytä.

– Tähän oli helppo saada se tarina, koska se on kuitenkin aika tärkeä yleensäkin pakopeliin liittyen. Sitten saa ne vihjeet. Ja onhan tämä kiva paikka kesällä ja alkusyksystä, sanoo Ella Keihäsniemi.

– Tätä ei tarvinnut myöskään kalustaa, täällä on valmiiksi kaikki. Sitten tämä on myös paikkana tunnelmallinen, jatkaa Nella Lintunen.

Talomuseon aarre -pakopeliä pelataan 2–5 hengen ryhmissä ja peliaika on 45 minuuttia. Suurin osa tähän mennessä pelanneista ryhmistä on Odessa Meinanderin mukaan ratkaissut tehtävän annetussa ajassa.

– Ollaan suht helppo haluttu tehdä, kertoo Meinander.

Peli sopii tekijöiden mukaan kaikenikäisille, tosin ihan nuorimmilla on hyvä olla vanhempi mukana. Täysi-ikäisen mukanaolo ei ole kuitenkaan pakollista, vaan esimerkiksi 12-vuotiaat voivat pelata kaveriporukalla. Erityistä valmistautumista pelaaminen ei tekijöiden mukaan edellytä, mutta etukäteen on silti hyvä huomioida pari asiaa. Vaatteet on hyvä olla sään mukaan, sillä pelaaminen tapahtuu osin ulkona, ja pelimaksu maksetaan käteisellä.

Tähän mennessä ryhmiä on käynyt parhaimmalla viikolla vajaa kymmenkunta. Palautteen mukaan pelistä on tykätty.

– Ehkä eniten on tullut palautetta siitä, että on kiva, kun täällä voi kierrellä. Että se ei ole vaan yhdessä talossa, vaan täällä on monta paikkaa, sanoo Meinander.

Elokuussa Ella Keihäsniemi, Odessa Meinander ja Nella Lintunen palaavat koulunpenkille, mutta he aikovat jatkaa pelien tarjoamista senkin jälkeen ainakin viikonloppuisin ja ehkä arki-iltaisinkin. Pelien jatko syksyllä riippuu kysynnästä ja säistäkin.

– Jos tulee tosi kylmä syksy, sitten ei kauheasti pidetä pelejä, koska täällä on aika kylmä, kun alueella käy tuuli, sanoo Lintunen.

Joka tapauksessa kolmikon toiveissa on kehitellä uusi pakopeli talvelle tai ensi kesälle.

Nuoret ovat usein kesätöissä varsin tavanomaisilla aloilla, joten pakopelin toteuttamista voi hyvin sanoa hieman erilaiseksi kesätyöksi. Meinander sanoo, ettei olisi vielä viime jouluna osannut ajatella vetävänsä kesällä pakopeliä Talomuseolla. Samaa mieltä on Lintunen.

– Ei silloin olisi osannut kuvitella, että nyt on vetämässä pakopeliä. Ja että on oikeasti yrittäjänä. Se oli haave, jonka ei uskonut toteutuvan, sanoo Lintunen.

Pakopeli

Peli, jossa pelaavan ryhmän on suoritettava tietty tehtävä tietyssä ajassa.

Jos kyse on vain sisätiloissa pelattavasta pakopelistä, voidaan puhua myös pakohuonepelistä.

Tehtävän suorittaminen vaatii loogista päättelyä, luovuutta ja tiimityöskentelyä.

Pelejä järjestetään eri teemoilla.

Tarja Kuikka

Yllä kuvassa pakopelin Joutsan Talomuseon miljööhön toteuttaneet Nella Lintunen (vas.), Odessa Meinander ja Ella Keihäsniemi.