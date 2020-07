Puheenvuoro: Peräaukon pauke Joutsan taajamassa

Tiedätkö sinä missä sijaitsee Joutsan Peräaukko? Kysymys voi kuulostaa huvittavalta, mutta on pohjimmiltaan vakava. Omistajansa Peräaukoksi ristimä tontti nimittäin sijaitsee muutaman sadan metrin päässä Joutsan taajamasta, puolen kilometrin päässä Koivukummun päiväkodista ja noin 700 metrin päässä Joutsan ydinkeskustasta. Kyseessä on tontti Joutsan biokaasuaseman vieressä, Mämmiläntien varressa. Kysymys Peräaukosta on ajankohtainen, koska osoitteeseen on suunnitteilla kivimurskaamo. Asiasta löytyy kuulutus toissa viikolta (Joutsan Seutu, 8.7.2020), joka meni varmasti ohitse isolta osalta lehden lukijoista. Lupaa haettiin niin kivimurskaamolle kuin luvalle aloittaa toiminta ennen maa-ainesluvan ja ympäristöluvan hyväksymistä.

Murskaustoiminta on siisteimmilläänkin ympäristöä kuormittavaa. Toiminnan aloittamiseksi maata täytyy muokata mittavasti. Suurin yksittäinen haitta on tietysti melu. Lupia on haettu toiminnalle, joka kestäisi aamukuudesta iltakymmeneen, joten rauhaa kiven hakkaamiselta taajaman länsipuolen asukkaat saavat vasta nukkumaanmenoaikaan. Asumisviihtymiseen se vaikuttaa kunkin henkilökohtaisen sietokyvyn mukaan, mutta asuntokauppaa on huono käydä Peräaukon paukkeessa ja tärinässä. Oman lisämausteensa meluhaittaan tuo myös lisääntynyt kuorma-autoliikenne, joka ilman kääntymiskaistaa sumputtuu keskelle nelostietä.

Melun lisäksi murskaus aiheuttaa pölyä. Kivipöly on terveydelle haitallista päästyään hengitysilman mukana ihmiskehoon. Se on itsessään haitallista lähialueen luonnolle, pelloille ja metsätaloudelle. Alueen valumavedet laskevat Angesselkään, joka on niin paikallisten kuin vapaa-ajanasukkaiden monipuolisessa käytössä.

Joutsan kuntastrategia vuosille 2020–2025 alkaa lauseella “Joutsassa kaikki arvokas on lähellä”. Tulevaisuudessa on lähellä myös Peräaukko, jonka murskaamotoiminta ei tunnu oikein edistävän mitään paperissa mainittuja arvoja. Paitsi toki kohtaa ”Joutsassa eläminen on edullista”. Pienten kuntien valtti on tulevaisuudessa asumisen rauhassa ja puhtaassa ympäristössä. Tässä asiassa on lupia myöntävien kuntapäättäjien käytettävä vakaata harkintaa.

En itse kevein perustein vastusta mitään elinkeinotoimintaa, mutta murskaamon haitat viihtyvyydelle, terveydelle, alueen imagolle ja ympäristölle ovat kestämättömiä. Aiheesta on vireillä adressi, jonka löydät nettiadressit-sivulta.

Antti Ikonen

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.