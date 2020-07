Lähiliikuntapaikoilla turhaa rälläämistä – kameravalvontaa harkitaan vakavasti

Joutsan ja Leivonmäen lähiliikuntapaikoilla on kesän aikana ajeltu sinne kuulumattomilla kulkuvälineillä. Leivonmäellä Kurkiauran koulun hiekkakentällä on ajeltu autoilla, mopoilla sekä mönkijöillä. Joutsassa puolestaan on tehty havaintoja, että liikuntahallin ympäristössä kulkevalla pururadalla ajellaan mopoilla.

Joutsan kunnan tekninen johtaja Juha-Matti Näykki kertoo, että viime viikolla pururadalla sattui yhdelle mopoilijalle vahinko. Mopoilija loukkaantui ja paikalle hälytettiin ambulanssi. Näykki toteaa, että liikuntahallin ympäristöön harkitaan vakavasti kameravalvontaa.

Kunnostuksista aiheutuu kunnalle ylimääräisiä kustannuksia ja vastaavasti haasteita liikuntapaikkojen asianmukaisille käyttäjille.

Jonna Keihäsniemi

Leivonmäen hiekkakentällä oli ajeltu 11-12.7 välisenä aikana tähän tyyliin.