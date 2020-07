Kierrätyspuoti Kirppu täydentää Joutsan kirpputorien valikoimaa

Terhi Mäyränen perheineen muutti viime joulukuussa takaisin Joutsaan. Aina kirpputoreista tykännyt ja kirppistelyä harrastava Mäyränen pohti, voisiko ison talon alakerran tiloihin kehitellä jotain.

– Me muutimme yläkertaan asumaan ja alakerran tilat ammottivat tyhjyyttään. Siinä sitten ideoin, josko perustaisi kirpputorin alakertaan, Mäyränen kertoo.

Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas

Entisenä Kivisaaren kauppana paikallisten keskuudessa tunnetun talon alakerta oli remonttihetkellä asuintilana. Muuttaminen kirpputoriksi vaati nikkarointia ja remonttia, joita tehtiin pitkin kevättä. Myyntipaikkojen rekeistä ja tasoista suurin osa on rakennettu itse. Vain muutamat hyllyt on tuotu muualta.

Joutsan kirkonkylällä on ennestään muutamia kirpputoreja, jotka kaikki ovat erilaisia kukin omalla tavallaan. Mäyräsen mukaan minkäänlainen kilpailu ei kannata, vaan jokaiselle varmasti löytyy oma paikkansa.

– Esimerkiksi meillä ei ollenkaan ole huonekaluja myynnissä, koska niitä ei tänne tiloihin mahdu. Halusin tehdä tästä persoonallisen paikan, jossa valikoima näyttää vaatteiden ja tavaroiden suhteen olevan mukavan monipuolinen, toteaa Mäyränen.

Kirppu näyttää olevan odotettu ja otettu hyvin vastaan, sillä ensimmäisen viikon jälkeen kaikki myyntipaikat on varattu. Kävijöitä on riittänyt, ja kiitosta on saanut illasta pidennetyt aukioloajat. Mikäli asiakas ei halua hinnoitella itse tuotteita ja järjestää niitä omalle myyntipaikalle, on tarjolla myös hinnoittelupalvelu provisiota vastaan.

– Yleensä kirpputorit ovat aamusta auki, mutta minä päätin pidentää aukioloa loppupäästä. Toivottavasti asiakkaat tottuvat, ettei tänne kannata tulla ennen puoltapäivää ovelle koputtelemaan, nauraa Mäyränen.

Mukana töissä Mäyräsellä on perheen Tohveli-koira. Asiakkaisiin tottuminen on sujunut mallikkaasti, eikä Tohveli kulje vapaasti asiakkaiden puolella. Yhden hintalapun ehtinyt syödä apuri viihtyy tiskin takana omassa pedissään tai emäntänsä sylissä tarkkaillen.

– Kyllä Tohvelia saa rapsuttaa, kun vain nätisti kysyy luvan, kertoo Mäyränen.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Terhi Mäyränen avasi viime viikolla Kierrätyspuoti Kirpun, jossa asiakkaita vastaanottaa myös Tohveli-koira.