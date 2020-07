Lähiruokarinki on asiakaspalvelua ilman välikäsiä

Mistä löytäisi paikallisia tuotteita, joka on varmasti tuotettu lähellä ja jonka alkuperä on tiedossa? Haluaisin tukea paikallista ja saada tuoreita raaka-aineita, mutta saako niitä kaupasta? Lähiruokaidea kuulostaa hyvältä, mutta onko täällä paikallisia tuottajia ja tuotteita? Tällaisia kysymyksiä pohditaan nyt, kun ihmisten aito kiinnostus lähiruokaan ja paikallisuuteen on lisääntynyt. Yleisesti ajatellaan, että yhä useampi kuluttaja haluaa tietää, mistä hänen lautaselleen päätynyt ruoka ja raaka-aineet tulevat.

– Ihmisten aito kiinnostus lähellä tuotettuun ja paikalliseen lisääntyi positiivisesti erityisesti kuluneen kevään aikana. Koronan jyllätessä meidän lähiruokarinkimme jäsenmäärä tuplaantui, toteaa Wuoren Highlandin emäntä Elina Seppälä.

REKO-lähiruokarinki on Facebookissa toimiva ryhmä, jossa tuottajat ja kuluttajat kohtaavat. Vuoden 2018 elokuussa Wuoren Highlandin isäntäpari Elina ja Mika Seppälä laittoivat Mäentalon tilan isäntäparin Anna Huuskolan ja Heikki Peltosen kanssa viisaat päät yhteen. Syntyi lähiruokarinki, joka toimii Hartolan, Joutsan ja Luhangan alueella.

– Olimme jo jonkun aikaa pyöritelleet ajatusta lähiruokaringistä. Tutkailtiin sitten karttaa ja tultiin siihen tulokseen, että juuri tällä alueella on vielä tyhjä paikka. Niinpä päätimme kokeilla, olisiko toiminnalle kysyntää, summaa Elina Seppälä.

Ensimmäinen talvi oli haastava, Huuskolan mukaan kuukausittain järjestetyssä jakopäivässä oli yksittäisiä tilauksia. Toimintaa kannatti kuitenkin jatkaa alkuvaikeuksien yli, sillä nyt ringillä on vakiintunut jakopäivä, joka kuukauden ensimmäinen lauantai.

– Aina vie aikaa, että ihmiset oppivat uuden toiminnan ja ottavat sen omakseen. On ollut mukava huomata, että vakioasiakkaitakin on jo alkanut olla, Elina Seppälä kertoo.

Minkäänlaista pakkoa ei ringin tiloilla ole olla joka jakopäivässä mukana, vaan jokainen osallistuu, kun itselle parhaiten sopii. Pääsääntöisesti viikkoa ennen jakopäivää tilat ilmoittavat ryhmässä tuotteet ja määrät, mitä seuraavana jakopäivänä on heidän valikoimassaan tilattavana.

– Esimerkiksi me emme osallistuneet heinäkuun jakopäivään, koska pakkaset olivat tyhjiä ja ilmoitimme asiasta hyvissä ajoin ryhmässä. Vastaavasti jos jollekin tilalle tulee esimerkiksi iso erä lihaa, on oikeus mainostaa siitä ryhmässä erikseen, ikään kuin ylimääräisenä jakona. Minkäänlaista kilpailua emme tuottajien välille halua, toteaa Huuskola.

Tällä hetkellä ringissä on mukana kymmenkunta tuottajaa. Huuskolan mukaan lisääkin mahtuisi, erityisesti vihannes-, marja- ja mansikkatuottajille on kysyntää. Muutamassa vuodessa lähirinkiin on syntynyt hyvä tunnelma, jossa tärkeässä roolissa on asiakkaiden kuuntelu sekä palaute. Huuskola kehottaa kuluttajia rohkeasti kokeilemaan sekä kysymään. Vastavuoroisesti kuluttajat saavat tuottajilta kiitosta.

– Yksikään tehty tilaus ei ole jäänyt noutamatta, joten iso kiitos siitä kuuluu luotettaville kuluttajille. Rohkeasti saa kysyä ja ottaa yhteyttä, vastaamme mielellämme ja pyrimme tukemaan lähiruokaideaa parhaamme mukaan. Tämä toiminta on tärkeää, niin tuottajan kuin kuluttajan näkökulmasta. Emme ole vain myyjiä, vaan tämä on asiakaspalvelua ilman välikäsiä, summaa Huuskola.

Mikä on REKO?

Lähiruuan myynti- ja jakelumalli, suoraan tuottajalta kuluttajalle ilman välikäsiä.

REKO-renkaat toimivat Facebookin kautta suljettuina ryhminä, joissa sovitaan tilaukset ja toimitukset. Jakopäivä ilmoitetaan ryhmän seinällä, jonne tuottajat lisäävät avoimet tilaukset ja ostoilmoitus tapahtuu kommentoimalla tai laittamalla viesti tuottajalle.

REKO-toiminta on tarkoitettu tuottajan ja kuluttajan kohtaamispaikaksi, ei jälleenmyyjille.

Saat ostaa tuoretta ja paikallista ruokaa edullisesti.

Lähellä tuotettua ruokaa, jonka alkuperä on tiedossa ja tiedät mitä syöt.

Et maksa turhista pakkauksista ja kuljetuksista.

Jokaisella ostokerralla ei tarvitse olla mukana, vaan sekä tuottaja että kuluttaja voivat valita, milloin ovat mukana.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Mäentalon tilan isäntäpari Anna Huuskola ja Heikki Peltonen ovat alueen lähiruokaringin perustajajäseniä.