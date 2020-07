Pääkirjoitus: Kunnan turhat kiinteistöt kannattaa myydä

Yksi kuntien ikuisuuskysymys tuntuu olevan kiinteistöjen omistaminen. Kuntien omistukseen kun on vuosikymmenten mittaan kertynyt hyvin monenlaisia kiinteistöjä, joilla ei ole enää käyttöä ainakaan alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. Yleisin esimerkki tällaisista kiinteistöistä lienevät vanhat kyläkoulut. Joutsassa on ajankohtaisena kahden entisen kyläkoulun kohtalo.

Pappisen entinen koulu on toiminut pitkään kylätalona, mutta nyt kunta on lopultakin laittanut koulun myyntiin. Puttolanselän rantatontilla olevasta sata vuotta vanhasta koulusta pyydetään vajaata sataa tuhatta euroa. Ilmeisesti Pappisen kylälläkin on katsottu, että kylätalolle ei enää ole suurta tarvetta, koskapa myyntiä vastustavia ääniä ei ole kuulunut.

Monimutkaisempi kuvio on entisen Vallaspellon koulun myynti. Kunta saattaa laittaa koulun myyntiin, kunhan Pappisen koulu on mennyt kaupaksi. Myyntiä kuitenkin käytännössä mutkistaa samalla tontilla sijaitsevat Löylyä Elämään -yhdistyksen saunat. Saunoja tarjottiin kunnalle ostettavaksi. Ajatuksena oli, että kunta olisi voinut myydä koko kiinteistökokonaisuuden saunoineen. Kauppa kuitenkin jumiutui kunnanhallitukseen. Tämä on sikäli outoa, että todennäköisesti kunta olisi kiinteistökokonaisuuden myynnissä saanut saunojen hinnan takaisin korkojen kera.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.