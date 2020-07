Hyväntekeväisyysporukka pysähtyi Tour de Finlandillaan Joutsassa

Sunnuntaina nähtiin poikkeuksellisen pitkä pyöräilijöiden letka, kun 19-henkinen keltaisiin pyöräilyasuihin sonnustautunut hyväntekeväisyysjoukko pysähtyi Joutsassa. Kyseessä on Team Rynkebyn vuosittainen hyväntekeväisyyspyöräily, joka tänä vuonna toteutettiin poikkeuksellisesti Suomen rajojen sisällä. Normaalisti Euroopan halki Pariisiin pyöräilevät joukkueet toteuttivat jokainen oman Tour de Finlandin itse suunnittelemallaan reitillä. Hyväntekeväisyyspyöräilyssä kerätyt varat luovutetaan lyhentämättömänä syöpäsairaiden lasten ja heidän perheidensä hyväksi.

Jyväskylä-Kuopio-yhdistelmäjoukkue lähti matkaan viikko sitten maanantaina Jyväskylästä. Sunnuntaina pyöräillen taitettuja kilometrejä oli takana vajaat 700. Ennen Joutsan pysähdystä matkaa oli tehty jo Kuopion, Joensuun, Savonlinnan ja Mikkelin kautta. Kokonaisuudessaan tiimille kertyy ajokilometrejä noin 900 ja pyörän selässä kokonainen viikko. Kolme huoltajaa matkaa joukkueen mukana autoilla ja varmistaa, että joukkue saa poljettua urakkansa läpi.

Jyväskylän ja Kuopion yhdistelmäjoukkueen kapteeni Petri Palve sekä apukapteenit Piia Katajapuu-Riikonen ja Jukka Ahonen kertoivat matkan sujuneen mukavasti. Joukkueen henki on hyvä ja tiivistynyt entisestään päivä päivältä, kun yksilöt kannustavat toisiaan yhteisen päämäärän puitteissa.

– Sunnuntain kunniaksi annoimme naisille vetovastuun, ja hyvin vetivät tomerasti koko letkan tänne, toteaa Ahonen.

Petri Palve on kesäasukas Leivonmäellä, josta myös hänen äitinsä on kotoisin. Joutsaan saapuessa Palve sanoi pienen läikähdyksen tapahtuneen mielessä.

– Tällä maakuntakierroksella on niin erilaista pyöräillä, kun ihmisiä on matkan varrella vilkuttelemassa ja kannustamassa sankoin joukoin. Euroopassa pyöräillessä ei ihmisiä juurikaan näe kannustamassa. Olen aika varma, että tällä kierroksella kaikilla pyöräilijöillä on ollut tsemppaamassa ystäviä tai perheenjäseniä. Näistä on saanut paljon energiaa ja tsemppiä tähän tärkeään, mutta rankkaan urakkaan, listaa Palve.

Katajapuu-Riikonen ja Ahonen lisäävät, että on ollut liikuttavaa nähdä niin paljon ihmisiä reitin varrella. Joukkueen sosiaalisessa mediassa on joka ajopäivälle jaettu linkki, josta kiinnostuneet ovat voineet seurata porukan matkaa liveseurannalla. Myös kuulumisia on päivitetty joka ajopäivän päätteeksi someen ja ihmiset ovat pysyneet ikään kuin joukkueen matkassa verkon välityksellä.

Palve haluaa kiittää erityisesti huoltotiimiä, jonka ansiosta suuremmilta ongelmilta on vältytty. Aikataulussa on pysytty, kun rengasrikot on saatu korjattua nopeasti ja riittävillä eväillä jokainen on jaksanut jatkaa. Toinen iso kiitos lähtee autoilijoille, jotka ovat suhtautuneet erittäin myönteisesti keltapukuiseen letkaan.

– On tämä ollut niin erilainen kokemus taittaa matkaa koti-Suomessa, kun tsemppiä on saanut konkreettisesti ja olemme selvästi saaneet jaettua positiivista ilmapiiriä teollamme. Hymyissä suin tässä matkaa tehdään yhdessä. Olemme liikkeellä hyväntekeväisyyden vuoksi, jonka lisäksi saamme kuntoa kohotettua ja itsellemme hyvän mielen, toteaa Palve.

Yläkuva: Jyväskylän ja Kuopion yhdistelmäjoukkue pysähtyi sunnuntaina Joutsaan.