Taisa Hännikäisen koronakevät tallentui osaksi dokumenttisarjaa

Poikkeusolot muuttivat keväällä monen suomalaisen elämän. Joidenkin elämään poikkeusolot eivät välttämättä vaikuttaneet juuri mitenkään, kun taas toisten elämän se pisti kertaheitolla täysin uusiksi. Näin kävi myös joutsalaislähtöiselle Taisa Hännikäiselle, joka poikkeusolojen alkaessa asusti kaverinsa luona Vantaalla. Työt ravintola-alalla loppuivat yhdessä yössä ja odotettu reissu Irlantiin oli peruttu.

Hännikäinen on yksi viidestä nuoresta, jotka avaavat elämäänsä Sami Kieksin ohjaamassa dokumenttisarjassa Toimettomat. Viisiosaisessa sarjassa päästään seuraamaan eri elämäntilanteissa olevien nuorten arkea ja kamppailua koronakeväänä kahden kuukauden ajan. Vahvasti sarjassa ovat esillä erilaiset haasteet niin mielenterveyden, talouden kuin läheisten sairauden parissa.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

Hännikäinen huomasi Helsingin puskaradiossa kyselyn ja päätti ajan kuluksi täyttää sen. Jonkun ajan päästä sarjan ohjaaja Kieksi soitti ja kysyi, lähtisikö Hännikäinen tekemään dokumenttia. Kun tiedossa oli vain aikaa ja kuvaaminen sekä kameralle puhuminen tuntuivat Hännikäisestä luontevalta, päätti hän lähteä enempää empimättä mukaan. Hännikäinen halusi tuoda esille, miltä elämä mielenterveyden haasteiden kanssa rehellisesti näyttää.

– Minulla on lievä dissosiaatiohäiriö, joka vaikuttaa elämään. Kaikki sarjassa näytetty on totta, enkä hankalia aiheita julkisesti kertoessani juurikaan ajatellut, miltä se televisiossa näyttää tai kuulostaa, toteaa Hännikäinen.

– Koin, että haluan omien kokemuksien jakamisella rohkaista ihmisiä puhumaan mielenterveyden haasteista. Fakta on se, että jokainen kohtaa joskus itse tai läheisen kautta mielen haasteita. Mielestäni on tärkeää puhua suoraan muun muassa siksi, että hankaluuksissa on jo sinänsä ihan riittävästi ilman häpeääkin. Toivon, että yhä useampi ihminen rohkenisi puhua eikä jäisi yksin, summaa Hännikäinen.

Kun Uudenmaan rajat laitettiin kiinni, Hännikäinen kehitti muun muassa koronaroolipelin ollessaan neljän seinän sisällä. Koronapäiväkirjaan materiaalia hän kuvasi viikoittain ja sitä tuli paljon. Kaikki sarjassa näytetty on todellista, ja tunteet heittelevät laidasta laitaan.

– Viihdyn hyvin omissa oloissani ja kun sosiaalisia kontakteja piti välttää mahdollisimman paljon, tuntui elämäntyylini ikään kuin kerrankin sallitulta. Ystäviin ja perheeseen pidin yhteyttä enemmän kuin koskaan ennen, summaa Hännikäinen.

Pian rajojen aukeamisen jälkeen Hännikäinen pakkasi tavarat ja suuntasi siskonsa luokse Joutsaan. Tulevaisuus oli täynnä kysymyksiä ja Joutsassa elämä alkoi tasaantua omille raiteilleen. Erikoisen ajanjakson dokumentointi tuntuu Hännikäisestä jälkeenpäin hyvältä, ja sarja on saanut jo nyt hyvää aikaan.

Kesäkuun alussa Hännikäinen aloitti Joutsassa osa-aikatyöt ravintola-alalla. Kuukausi kuvausten päättymisen jälkeen ajatukset ja mieli ovat tasapainossa ja olo tuntuu rauhoittuneelta. Edelleen Irlannin reissun peruuntuminen vähän harmittaa, mutta uudet tuulet täyttävät nyt elämää.

– Joutsassa viihtyy ja täällä saa olla rauhassa. Kyllä elämä tuntuu tällä hetkellä olevan balanssissa, tiivistää Hännikäinen.

Toimettomat-dokumenttisarja on nähtävissä Yle Areenassa.

Jonna Keihäsniemi

Taisa Hännikäinen on mukana YLE:n Toimettomat-dokumenttisarjassa, joka kuvaa viiden nuoren arkea koronakeväänä.