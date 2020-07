Joutsan ensimmäinen rock-bändi julkaisi ensilevynsä lähes 50 vuotta perustamisestaan

Vanhemmat joutsalaiset rock-harrastajat saivat vuoden 2016 Joutopäivillä melkoisen nostalgiaruiskeen, kun Talomuseon lavalle kapusi Joutsan ensimmäinen rock-bändi Fleats vuoden 1973 kokoonpanossaan. Hyvin menneen joutopäiväkeikan jälkeen Fleatsin muusikot päättivät pitää yhteyttä jatkossakin.

Tämä yhteydenpito johti viime vuonna siihen, että Fleats päätti tehdä levyn. Levyn äänittämistä edisti se, että bändin musiikillinen johtohahmo Hannu Tuovinen oli toiminut ammattimuusikkona jo 40 vuotta ja omistaa Heinolassa studion.

– Silloin 1970-luvulla oli tilanne, että meillä oli bändi, mutta ei studiota käytettävissä. Nyt oli studio ja bändikin taas kasassa, joten päätimme jatkaa siitä, mihin vuonna 1973 jäätiin, kertoo Tuovinen.

Toukokuussa julkaistulla levyllä soittaa sama vuoden 1973 kokoonpano kuin vuoden 2016 joutopäiväkeikallakin: Hannu Tuovinen (kitara, laulu, huilu), Pekka Österberg (basso), Seppo Ilmonen (kosketinsoittimet), Heikki Jokinen (rummut, lyömäsoittimet) ja Hannu Kivioja (rummut, lyömäsoittimet).

Jokista lukuun ottamatta kaikki ovat soittaneet ammatikseen tai ainakin vakavasti harrastuksena lähes koko ikänsä, joten osaamista porukalta löytyi edelleen.

Levyn neljä kappaletta ovat kaikki englanninkielisiä ja Hannu Tuovisen säveltämiä ja sanoittamia. Englannin kieli oli luonteva valinta, koska alkuperäisen Fleatsin aikoihin ei suomenkielinen rock-musiikki oikeastaan ollut vielä syntynytkään.

– Fleatskin soitti alun perin englanninkielisiä cover-biisejä. Tosin olen kyllä tehnyt myös itse omiakin kappaleita alusta pitäen, kertoo Tuovinen.

Tuovinen halusi Fleatsin levytysprojektissa kääntää kelloa monellakin tapaa yhtyeen alkuperäiseen toiminta-aikaan. Levyn nauhoitukset tehtiin mahdollisimman pitkälti studiossa livenä. Myös itse levy julkaistiin nostalgisessa formaatissa, nimittäin vinyylilevynä.

Pisteenä i:n päällä on levyn kansi, jossa on hyödynnetty yhtyeen alkuperäistä keikkajulistetta. Julisteen suunnitteli Joutsan yhteiskoulun silloinen kuvaamataidon opettaja Else-Maria Laukkanen. Varsinaisen kannen toteutuksen on tehnyt Hannu Tuovisen poika Taneli Tuovinen ja toinen poika, Johannes Tuovinen vastasi levyn masterointimiksauksesta.

Musiikillisesti Hannu Tuovinen kertoo levyn kappaleissa olevan monenlaisia vaikutteita, monelta osin juuri 1970-luvun rock-musiikista.

– Itse pidän siitä, että kappaleessa on hyvä melodia ja lisäksi ”mausteita ja potkua”. Tuntuu, että nykyään musiikin tekemisessä pyritään täydellisyyteen ja on luovuttu niin sanotuista arvokkaista vahingoista, kuvailee Tuovinen.

Fleatsin jatko on jäänyt levytysrupeaman jälkeen mietintään. Saattaa olla, että tulossa on lisää keikkoja tai äänityksiä, mutta tällä hetkellä bändi ei halua kiirehtiä näiden asioiden kanssa.

Markku Parkkonen