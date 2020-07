Pääkirjoitus: Sana leviää poikkeusoloissakin

Koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilan aikana on ollut mielenkiintoista seurata eri tahojen toimintaa. Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että suomalainen yhteiskunta on tänä vuonna osoittanut vahvuutensa. Yksi hyvillä arvosanoilla poikkeustilanteesta selvinnyt on evankelisluterilainen kirkko.

Valtakunnallisesti kirkossa noudatettiin tarvittavia suojamääräyksiä ja muun muassa estettiin seurakuntalaisten osallistuminen jumalanpalveluksiin. Sanan levittämistä ei kuitenkaan lopetettu, vaan esimerkiksi Joutsan seurakunnassa alettiin lähettää jumalanpalveluksia aluksi etukäteen tallennettuina ja sitten suorina nettilähetyksinä.

Seurakunnan nettijumalanpalvelukset ovat olleet yllättävänkin suosittuja. Parhaimmillaan yksittäiset Joutsan seurakunnan jumalanpalvelusten nettitallenteet ovat keränneet jopa lähes tuhat katselukertaa. Netin kautta jumalanpalvelukset ovat siis tavoittaneet huomattavasti suuremman joukon kuin normaaliolojen jumalanpalvelukset kirkossa.

Kun olot nyt alkavat palata normaaleiksi, ollaan myös nettilähetyksistä ilmeisesti luopumassa. Toivottavasti niistä ei kuitenkaan luovuta aivan kokonaan, sillä niillä saattaisi olla ihan pysyväkin sijansa seurakunnan toimintapaletissa.

