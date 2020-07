Joutsa hyväksyi pelastuslaitoksen talousarvioesityksen

Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunta on pyytänyt kunnilta lausuntoa pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvioesityksestä. Joutsan kunnanhallitus hyväksyi omalta osaltaan esityksen maanantain kokouksessa.

Talousarvioehdotuksessa Joutsan kunnan maksuosuus on 395.191 euroa, jossa muutos 2020–2021 on 6.064 e (1,56 %). Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihdoksi on arvioitu 32,48 miljoonaa vuonna 2021. Liikevaihdosta pelastustoiminnan osuus on noin 24,39 miljoonaa ja ensihoidon osuus noin seitsemän miljoonaa.

Pelastuslaitoksen liikevaihto kasvaa vuoden 2021 talousarvioesityksessä 2,46 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Pelastustoimessa kuntien maksuosuudet nousevat keskimäärin 2,69 prosentilla. Tässä talousarvioesityksessä kuntien maksuosuuksien kasvut johtuvat pääosin Äänekosken ja Viitasaaren paloasemien uudistushankkeiden ajoneuvokalustonhankintojen kohoavista leasing-maksuista.

Janne Airaksinen