Joutsa ei ollut halukas ostamaan Löylyä Elämään ry:n saunarakennusta – asiasta äänestettiin

Kunnanhallitus ei ostanut Vallaspellon entisen koulun kiinteistöllä sijaitsevia Löylyä Elämään ry:n saunarakennusta. Kauppahinnaksi oli suunniteltu 25.000 euroa. Iiris Ilmonen (kok.) esitti, ettei kunta osta saunoja, ja häntä kannattivat Jarmo Liukkonen (kesk.), Keijo Suomalainen (sd.) ja Lea-Elina Nikkilä (vihr.).

Äänestyksessä ostamista vastaan oli edellä mainittujen lisäksi Leo Niinikoski (sd.). Niilo Peltonen (kesk.), Petteri Oksanen (kok.) ja Maija Salonen (kesk.) taas tukivat alkuperäistä pohjaesitystä saunan ostamisesta. Sari Hovila (kesk.) äänesti tyhjää.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

Kunnanjohtaja Harri Nissinen oli selvittänyt yhdessä teknisen johtajan Juha-Matti Näykin ja elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäen kanssa eri vaihtoehtoja päätöksenteon pohjaksi.

Vaihtoehdot olivat, että kunta ei osta saunoja, vaan vuokrasopimus jatkuu Löylyä Elämään ry:n kanssa neljä vuotta. Kunta ei jatkaisi vuokrasopimusta ja sopimuksen loputtua kunta saisi saunat tai yhdistys purkaisi ne. Muina vaihtoehtoina oli, että kunta ostaa saunat ja vuokraa koko alueen matkailu- tai majoitusyrittäjälle, myy koko alueen jollekin yrittäjälle tai ostamisen jälkeen pilkkoo koko alueen kolmeen osaan ja myy ne vapaa-ajanasumiseen.

Valmistelussa kiinteistön jatkokehittämisellä nähtiin saatavan paras hinta alueesta. Kannattavaa liiketoimintaa nykyrakennuksilla pidettiin haastavana, ja erityisesti alueen vuokraaminen yrittäjälle nähtiin epätarkoituksenmukaisena vaihtoehtona. Rantatonteille arvioitiin olevan kysyntää.

Kunnalle on tarjottu näitä Löylyä Elämään Ry:n rakennuttamia saunarakennuksia 25.000 euron hintaan jo keväällä. Yhdistyksen rakentama rakennus koostuu sosiaalisista tiloista ja kahdesta saunasta, joista toinen on savusauna sekä rannassa on laituri.

Rakennus on valmistunut vuonna 2005. Joutsa vuokrasi vuonna 2004 1.200 neliön kokoisen alueen Vallaspellon kiinteistöstä 20 vuoden käyttöoikeudella yhdistykselle.

Janne Airaksinen