Rautamäentien ja Kuusitien välisen kevyen liikenteen väylän käyttö puhuttaa

Kunta on saanut useita yhteydenottoja liittyen Rautamäentien ja Kuusitien välinen kevyen liikenteen väylän käyttöön. Kommenttien mukaan juuri kunnostettua väylän pitkin ajetaan autoilla, traktoreilla ja mönkijöillä useita kertoja päivässä aamusta iltaan. Kevyen liikenteen väylälle kuulumattoman liikenteen kerrotaan vaikuttavan kielteisesti asumisviihtyvyyteen ja mukavuuteen melun ja pölyämisen muodossa ja lisäävän esimerkiksi jalankulkijoiden turvattomuutta.

Kunnan tekninen osasto tiedottaa, että kevytväylällä on liikennemerkit, jotka määrittelevät kenelle kyseinen reitti on tarkoitettu. Kun sääntöjä noudatetaan, kaikki haitat poistuvat. Tilanne on laitettu tiedoksi myös poliisille.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

Janne Airaksinen