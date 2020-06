Omatoimikirjastot otetaan käyttöön heti kun maan hallitus poistaa koronarajoitukset – laitteistot ovat jo hankittuna ja paikoillaan

Joutsan kirjastot ovat siirtymässä omatoimikirjastojen aikaan. Sen mahdollistavat laitteet ovat asennetut ja joiltain osin käytössäkin, mutta kokonaisuudessaan toimintamalli otetaan käyttöön vasta, kun maamme hallitus poistaa koronarajoitukset.

Omatoimikirjasto tarkoittaa kirjaston laajennettuja aukioloja ilman henkilökuntaa. Kirjastoon pääsee sisään kirjastokortilla ja pin-koodilla aikaisemmin aamulla, myöhään iltaisin ja viikonloppuisin tai vaikka juhlapyhinä, vaikka henkilökuntaa ei olisi paikalla.

Henkilökunnan läsnäoloajan määriin uudistus ei vaikuta. Kyse on käyttäjiä hyödyttävästä lisäpalvelusta, sillä muuten kirjaston toiminnot normaaleina aukioloaikoina pysyvät ennallaan.

Kun kirjastojen uusi palveluaika-malli otetaan käyttöön, Joutsan kirjastoon pääsee sisälle kello 6.00–22.00 välisenä aikana. Leivonmäellä aika on kello 8.00–21.00.

Kirjastossa vieraillut on varmasti huomannut lukulaitteen pääovessa. Kyse on viralliselta nimeltään sisäänkirjautumisyksiköstä. Laite lukee kirjastokortin viivakoodin ja kysyy salasanaa, joka sama kuin kortin PIN-tunnus. Jos tällaista ei jollakin vielä ole, niin sen saa henkilökunnalta. Sähköistä asiointia käyttäneelle tunnus onkin jo kaikilla tiedossa.

Näin pääsee ovesta sisään ja käyttämään kaikkia kirjaston normaaleja palvelua kuten esimerkiksi aineiston lainaamista, palauttamista ja lehtilukusalin palveluja. Näyttelytila pidetään kuitenkin silloin lukossa, se aukaistaan vain kun kirjaston henkilökuntaa on paikalla.

Lainaus- ja palautusautomaatti sijaitsee heti sisäoven jälkeen vasemmalla. Se on jo nyt käytössä. Laitteella onnistuvat lainaus ja palautus ja vaikka omien lainaustietojen selailu.

Automaatin käyttöä kannattaa harjoitella silloin, kun henkilökuntaa on paikalla neuvomassa, mutta se on helppotajuinen laite. Palautettavalle aineistolle on kaksi paikkaa mihin niitä laittaa, ja kone neuvoo vihreällä nuolella, minne aineistot voi sujauttaa. Aineistossa on hälytystarrat, joten jos on unohtanut käyttää niitä lainausautomaatissa ja aikoo ulos, tuloksena on hälytys hävikinestoportissa.

Sisään pääsee periaatteella yksi kirjastokortti ja yksi ihminen. Ikärajoituksia ei ole käytössä, mutta vanhempien on syytä käydä nuorison kanssa keskustelu, miten omatoimikirjastoa käytetään ja miten siellä käyttäydytään. Vanhemmalla on vastuu mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Valvontaa iltaisin ja varhain aamulla kirjastovirkailijoiden läsnäolon ulkopuolella tekee kameravalvonta. Mahdollinen paikkojen sotkija ja rötöstelijä jää kiinni näin ollen väistämättä. Tulee myös muistaa, että sisäänkirjautumisyksikköön jää tiedot siitä, kenen kirjastokortilla päästiin sisään. Kameravalvonta on jo tällä hetkellä toiminnassa.

Sinänsä häiriökäyttäytyminen muualla jo hyvin yleisissä omatoimikirjastoissa on vähäistä, eikä se ole sidoksissa ikään. Jos joku ei kuitenkaan osaa käyttäytyä kunnolla, kirjasto voi määrätä hänelle käyttökiellon.

Laitteet hankittiin P.V Supa Oy:ltä 27.000 eurolla.

– Tietokoneet, tulostus ja kopiointi ovat käytössä pääkirjastossa myös omatoimiajalla. Tämä perustuu luottamukseen eli kopiokoneen ja tulostimen luokse tulee lipas, johon voi maksaa.

– Aamun lehdet tulevat ulos postilaatikkoon ja ensimmäinen aamuvirkku lehdenlukija ottaa ne siitä ja vie ne lehtilukusaliin, selventää kirjastonjohtaja Nina Kuikka tulevia käytäntöjä.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Kirjastossa kesätöissä ollut Jenna Lepistö testasi viime viikolla lainaus- ja palautusautomaattia. Näyttöruudussa näkyvä vihreä nuoli kertoo, että aineisto kuuluu palauttaa laitteen oikealla puolella olevaan telineeseen.