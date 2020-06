Liikunta-ala koukutti opiskelemaan

Kaksi vuotta sitten Heidi Mutkala aloitti liikunta-alan opiskelut töiden ohella, eikä loppua opiskelulle näy. Kiinnostus liikuntaan sai Mutkalan selailemaan liikunta-alan nettisivuja. Selailun lomassa Mutkala sai yllättäen soiton Trainer4You:lta, ja puhelussa kyseltiin innokkuudesta lähteä koulutukseen. Kahta kertaa ei tarvinnut miettiä, vaan Mutkala lähti opiskelemaan kuntosalivalmentajaksi.

– Olin miettinyt tosi pitkään, että mihin koulutukseen lähtisin. En halunnut opiskella täysipäiväisesti, kun tein töitä. Kuntosalivalmentajan koulutus oli ihan nappivalinta, sillä sen pystyi yhdistämään työntekoon. Kerran kuukaudessa oli lähiopetusviikonloppu, muu osio koostui tehtävistä ja näytöistä. Paljon oli teoriaa, mitä ei ehkä aluksi osannut ajatella, toteaa Mutkala.

Kuntosalivalmentajan pätevyyden saamisen jälkeen erikoistuminen jatkui Mutkalan kohdalla personal trainer-opintopolulla. PT-opinnot koostuivat myös kuukausittaisista lähipäivistä, tehtävistä ja näytöistä. PT-opintoihin kuului harjoitusasiakas, joita Mutkalalla oli useampi. Heille tehtiin ravinto- ja liikuntasuunnitelmat ja lisäksi loppuraportti tuli kirjoittaa. Loppukoe sisälsi kirjalliset kokeet sekä ohjausnäytön.

– Kyllä opiskelussa riitti tekemistä, kun samaan aikaan kävi töissä. Lähiviikonloput olivat kovaa tykitystä ja täynnä niin paljon asiaa, että hetki meni aina asioiden sisäistämisessä. Sinänsä opiskelut oli helppo yhdistää töiden kanssa, mutta kovan motivaatio se kaikki organisointi kyllä vaati. Jos ei olisi tällaista intoa ja paloa alaan, olisi voinut jäädä opinnot kesken, summaa Mutkala.

Kun PT-opinnot oli saatu kunnialla suoritettua viime vuoden heinäkuussa, alkoi Mutkalalla päätyön ja sivutyön yhdistelmä rytmittää arkea. Tämän vuoden tammikuussa Mutkala aloitti työt osa-aikaisena personal trainerina jyväskyläläisessä liikuntakeskus Buugissa. Tammikuu on yksi liikunta-alan sesonkikuukauksista, ja Mutkala kävi Buugissa ohjaamassa muutamana päivänä viikossa. Buugin lisäksi Mutkala tekee Joutsassa ohjauksia omalla toiminimellä.

– Buugissa on hyvin monipuolinen personal trainerien joukko, johon pääsin heti hyvin mukaan. Kaikki pääsevät toteuttamaan omia vahvuuksiaan ja kaikilla meillä on se oma osa-alue. Pääsee hyödyntämään juuri omia kokemuksia, summaa Mutkala.

Mutkalan erityisosaaminen on hyvinvoinnin ja arjessa jaksamisen edistäminen. Sen lisäksi Mutkalan oma vahvuusalue on fyysisten ominaisuuksien (voima, liikkuvuus, nopeus, kestävyys) kehittäminen. Näitä molempia vahvistaa omakohtainen monen vuoden mittainen lajitausta jalkapallosta sekä salibandysta.

Koronaepidemian vuoksi hyvin käyntiin lähtenyt pesti Buugissa koki kovan kolauksen ja kalenteri tyhjeni lähes kokonaan.

– Minulla on keväällä ollut muutama vakioasiakas, joiden kanssa olen treenannut Jyväskylässä ulkona. Yhtä ryhmää oli tarkoitus alkaa maaliskuussa vetämään, mutta koronaepidemian vuoksi sitä ei päästy aloittamaan. Kyllä tässä piti ottaa uusia työkaluja käyttöön, mutta nyt on alkanut tilanne normalisoitua, tiivistää Mutkala.

Mutkalan mukaan yleisesti ajatellaan, että personal trainerin ohjaus on sellaista, että pitää painaa sata lasissa, eikä siksi uskalleta ottaa itselle ammattilaista ohjaajaksi. Mutkalan mukaan nykypäivän personal trainerit eivät kuitenkaan toteuta tätä mallia, vaan suurimmassa osassa ohjauksia pyritään nimenomaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

– Kynnys ottaa personal trainer on edelleen suuri. Itse kannustan ajattelemaan, että täällä eletään vain kerran. Aika monille on tärkeää terveys ja se, että elää pitkään. Jollei itse tiedä mistä lähteä liikkeelle tai on jo kokeillut sitä ja tätä, se ei ehkä ole oikea tapa. Mielestäni ei ole olemassa oikotietä onneen, vaan pienin askelin ja yksi osio kerrallaan kohti parempaa hyvinvointia, toteaa Mutkala.

Yksi tehtävä personal trainerina on myös muistuttaa, että muutos ei tapahdu hetkessä.

– Usein ajatellaan, että kuukaudessa tullaan kuntoon. Yritän kuitenkin aina muistuttaa, että varsinkin kokonaisvaltainen muutos on pitkä prosessi. Itse haluan nimenomaan auttaa ja olla rehellinen, mikä on tilanne, niin saamme hyvän prosessin rakentumaan, sanoo Mutkala.

Mutkalalla on omien sanojensa mukaan kova jano opiskella lisää, joten kevään yhteishaussa Mutkala haki Vierumäelle liikunnanohjaajan ammattikorkeakoulututkintoon. Kesäkuussa on edessä pääsykokeet, jotka koronaepidemian vuoksi tehdään etänä. Personal trainerin töitä Mutkala aikoo jatkaa edelleen sivutyönä, ja haluaa kannustaa muitakin miettimään mahdollisuutta toisen alan koulutukseen. Erityisesti koronaepidemian aikana syntynyt epätietoisuus tulevaisuudesta on saanut aikaan ajatuksia siitä, että kenties toisenkin alan ammatti ei missään nimessä ole huono vaihtoehto.

– Jos kiinnostaa joku toinen ala, kannattaa ehdottomasti opiskella. Nykyään on paljon erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa sivutöitä, ja saman verran on erilaisia mahdollisuuksia opiskella päätyön ohella. Jos koskaan ei uskalla aloittaa, ei pääse eteenpäin. Rohkeasti vaan kokeilemaan, oma motivaatio ratkaisee. Toivon, että joskus tulevaisuudessa työllistäisin itseni täyspäiväisesti näillä hommilla, summaa Mutkala.

Heidi Mutkalan mielestä Joutsassa on erittäin hyvät mahdollisuudet kuntoilla ja kaikille varmasti löytyy oma lajinsa, kun vain lähtee testaamaan.

