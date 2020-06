Haihatuksen kesänäyttely on vekkuli taidekokonaisuus 3D-laseilla höystettynä

Epävarmuuden värittämä alkuvuosi oli kuraattori Tuomo Vuoteenoman mielestä uskomattomin kevät ikinä. Niinpä helpottuneisuus ja riemu olivat käsin kosketeltavissa, kun taiteilijat viimeistelivät Haihatuksen tämän kesän näyttelyä ja juhlistivat yhteistä urakkaa. Järjestyksessään 21.kesänäyttely avattiin lauantaina yleisölle, poikkeuksellisesti ilman kaikille avoimia avajaisia.

– Vaikka urakka on ollut raskas, sitä on ollut erittäin mukava rakentaa juuri tänne. Tuntuu, että Joutsassa on kannustava yhteishenki ja että tätä todella halutaan ja tarvitaan. Talkoohenki on ollut suuri voimavara, jonka myötä näyttelyä on ollut ilo rakentaa, summaa Vuoteenoma.

AVANTGARDEVEKKULA-niminen näyttely on kolmenkymmenen taiteilijan ja ryhmän runsas kokonaisuus, jota kuvaa poikkitaiteellisuus. Useissa teoksissa on vivahduksia niin musiikin kuin teatterin saralta. Teoksia on tehty mitä erinäisemmistä materiaaleista eikä värejä ole säästelty. Näyttely on laajentunut vielä entisestään, joten teosopasta kannattaa seurata visusti, ettei mikään teos jää näkemättä ja ennen kaikkea kokematta. Oman sävynsä tuo kierrokselle mukaan annettavat 3D-lasit, joita kävijä tarvitsee saadakseen kaiken irti näyttelystä.

Ensimmäisen kierroksen perusteella puhuttelevia teoksia on monia, joista useamman kohdalla täytyy poiketa vielä uudemman kerran. Erityisen koskettava on kellariin rakennettu, australialaisen Benjamin Nozdrachevin tilainstallaatio I can`t breathe. Jo valmiiksi kolkko kellari mustanpuhuvine elementteineen saa pysähtymään. Vinttikerroksessa puolestaan Absurdistit- taiteilijaryhmän tilainstallaatio Jossittelun käärme antaa aihetta oman elämänasenteen tarkasteluun.

Väljät tilat niin ulkona kuin sisällä mahdollistavat turvallisen näyttelykokemuksen. Ensimmäisen teoksen kimppuun pääsee heti kättelyssä alueelle astuessa. Joutsalaisen taiteilija Käivän tilaustyönä suunnittelema ja toteuttama käsienpesuallas on valmistettu steampunk-henkisesti Singer-ompelukoneen pohjalle. Tätä teosta toivotaan käytettävän mahdollisimman paljon.

Kesänäyttely on avoinna keskiviikosta sunnuntaihin 16.elokuuta asti.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Poikkeusolojen vuoksi perinteisiä yleisölle avoimia avajaisia ei tänä kesänä vietetty, vaan taiteilijat viimeistelivät yhdessä näyttelyä ja juhlistivat urakkaa omalla joukolla.

Taiteilija Heidi Kestin installaatioiden pääasiallisena materiaalina on erilaiset kierrätysmuovit.

Australialaisen Benjam Nozdrachevin teos sijaitsee kolkossa kellarissa.