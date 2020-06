Helteellä pulahdetaan järveen, mutta missä koiraa on sallittua uittaa?

Helteet ovat saaneet ihmiset lähtemään rannoille sankoin joukoin. Myös järvivedet ovat lämmenneet pitkään jatkuneen helleaallon myötä. Ihmisten lisäksi lemmikkieläimet kaipaavat viilennystä oloonsa, mutta mihin Joutsassa voi viedä koiraa uittamaan?

– Joutsan kunta on osoittanut koirien uittamiseen Valklammen uimarannan. Yleisenä sääntönä on, että mikäli rannassa ei ole erikseen kyltein kielletty, koiraa voi uittaa. Maalaisjärkeä saa ja pitää käyttää, jotta kaikilla rantojen käyttäjillä on hyvä olla, toteaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo.

Sinilevää Joutsan seutukunnan yleisiltä rannoilta ei ole havaittu vielä tänä kesänä. Masalin-Weijon mukaan sinilevää saattaa kuitenkin olla odotettavissa, mikäli helteet jatkuvat vielä pitkään. Uimavesien puhtaudesta on myös tehty jo mittauksia, Joutsan kunnan ylläpitämästä Harjunlahden uimarannasta on jo saatu todistus puhtauden toteamiseksi. Kirkonkylän uimarannasta puolestaan tehdään mittaukset vasta kuluvalla viikolla sille myönnetyn EU-rantamääritelmän vuoksi.

– EU-uimarantamääritelmän kirkonkylän ranta sai tänä kesänä. Tämän saamiseksi tehtiin uimavesiprofiili, ja kunnan nettisivuille on lisätty ja tulevaisuudessa päivitetään vielä tarkempaa tietoa ran, kertoo Masalin-Weijo.

Luhangan kunnan ylläpitämistä uimarannoista Tammijärvellä ja Mämminiemessä otettiin näytteet viime viikolla.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Valklammen uimaranta on Joutsan kunnan osoittama paikka koirien uittamiseen.