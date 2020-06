Harju henkii Honkaharjulla

Honkaharjun, Nuorisoseurantaloa vastapäätä korkealla mäellä sijaitsevan talon seinä on kokenut kummia. Tapio Ruohtula kertoo, että maasta seinän alta noussut kostea ja lämmin ilma on lahottanut talon ulkoseinää varsin lyhyessä ajassa. Vuonna 2008 uusittu ulkoseinä on lahonnut noin 1.5 metrin matkalta keittiön ikkunan alta. Ruohtulan mukaan talo on saanut kokea, kuinka sen alla oleva harju henkii.

Ruohtula kertoo huomanneensa pieniä viitteitä lahoamisesta viimeisen viiden vuoden aikana, ja ensitöiksi hän suojasi seinää pellillä. Pelti ei kuitenkaan pysäyttänyt lahoamista, vaan se jatkoi leviämistään. Ruohtula kertoo, että nyt seinään on rakennettu kolme metriä pitkä haarake vetämään hönkäystä poispäin.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Harju henkii Honkaharjun ulkolaudoituksessa. Maasta noussut kostea ilma on lahottanut talon seinää noin 1,5 metrin matkalta.