Instabloggaaminen vie mennessään

Joutsalaislähtöinen, nykyään Jyväskylässä asuva 26-vuotias Susanna Heikkinen tykkää sisustaa ja laittaa kotia. Kiinnostus sisustamiseen, visuaalisuuteen ja valokuvaamiseen konkretisoitui uudeksi harrastukseksi reilu vuosi sitten. Heikkinen perusti Instagramiin decorbysusanna-käyttäjätilin, jolla on tällä hetkellä vajaat 3.500 seuraajaa.

– Vajaat puolitoista vuotta sitten olin ensimmäisessä polvileikkauksessa ja tiesin että seuraavien kuukausien ajan tulen pääasiassa olemaan kotona. Koska liikuntaa en päässyt harrastamaan normaaliin tapaan, piti keksiä jotain tekemistä. Niinpä päätin aloittaa instabloggaamisen, kun siihen oli reilusti aikaa tarjolla, tuumaa Heikkinen.

Heikkisen Instagram-tilin sisältö koostuu suurimmaksi osaksi koti-, ruoka- ja matka-aiheisista päivityksistä. Jonkin verran Heikkinen avaa omaa elämäänsä instablogit-tilillään, oma henkilökohtainen käyttäjätili on kuitenkin erikseen. Sisällöntuotannosta kiinnostunut Heikkinen koki kuvallisen ilmaisun olevan hänelle mieluisin kanava.

– Jotkut ovat sanoneet, että miksen perusta perinteistä blogia. Koen, että sen aktiivinen kirjoittaminen veisi enemmän aikaa, ja siellä pääpaino olisi nimenomaan tekstissä. Instabloggaaminen tuntuu omalta jutulta, tuumaa Heikkinen.

Ryhtyminen instabloggaajaksi ei periaatteessa vaadi mitään erikoisempia toimia, vaan sitä harrastava voi tehdä päivityksiä täysin omaan tahtiin avoimen yhteisön jäsenenä. Tiettyjä hashtageja voi ja pitää käyttää, ja näillä merkinnöillä on esimerkiksi helppo seurata itseään kiinnostavia aiheita.

– Harrastuksen kautta olen tutustunut mahtaviin ihmisiin, joilla on samoja kiinnostuksen kohteita. Siitä on syntynyt yhteisöllisyyttä, kun päivittäin viestitellään näiden yhteisöjen kesken. Pääasiassa jaetaan vinkkejä sosiaaliseen mediaan ja kuvaamiseen. Lisäksi inspiroidaan toinen toisiamme, toteaa Heikkinen.

Erilaiset pienet asettelut voivat vaihtaa kodissa paikkaa viikottain. Kuva: Susanna Heikkisen kotialbumi.

Aluksi Heikkinen otti kuvat puhelimella ja teki postaukset samalta istumalta, nykyään kuvaaminen tapahtuu järjestelmäkameralla. Seuraavaksi raakakuvat siirretään ja käsitellään koneella, jonka jälkeen ne postataan Instagramiin. Uusien asioiden oppiminen ja kehittyminen ovat olleet tärkeässä roolissa.

– Kuvaaminen kiehtoo, ja sitä olen opetellut itse esimerkiksi Youtube-videoiden avulla. Myös kuvanmuokkausohjelman käyttämisessä on ollut oma opettelunsa, mutta molemmissa on ollut nähtävissä kehittymistä. Lopputuloksesta on kiva huomata, että eteenpäin on menty, summaa Heikkinen.

Luova harrastus on hyvää vastapainoa työlle ja opiskelulle. Heikkisen mukaan sen avulla pääsee irrottautumaan ja täysin toisenlaiseen moodiin. Töitä Heikkinen tekee vakuutusalalla ja opiskelee samalla johtamisen YAMK-tutkintoa.

– Liike-elämän kannalta sosiaalisen median hallinta ja sisällöntuottaminen ovat hyvää osaamista työelämää silmällä pitäen. Mukavasti tässä on saanut verkostoa luotua, tuumaa Heikkinen.

Harrastus sai uuden vaihteen päälle viime heinäkuussa, kun Heikkinen osti avopuolisonsa kanssa 85,5 neliöisen luhtitaloasunnon. Omassa kodissa neliöitä riittää sisustettavaksi ja kuvattavaksi. Uusien kuvakulmien metsästäminen, luonnonvalon hyödyntäminen ja suunnittelu ovat asioita, joiden kanssa aikaa saattaa vierähtää useita tunteja viikossa.

– Paljon tässä on jo oppinut ja keksinyt uusia ideoita omaan sisustukseen, vaikkei välttämättä mitään uutta ole edes kotiin hankkinut. Pelkästään tavaroiden siirtelyllä voi saada jo suuria muutoksia sisustamiseen, tai asioiden tarkastelusta eri kuvakulmasta. Mitä enemmän haluaa kuvaamiseen panostaa ja oppia siitä, sitä enemmän se vie aikaa, kertoo Heikkinen.

Asetelmat ovat tulleet jo osaksi arkea, ja kuvia otetaan paljon esimerkiksi aamiaisella. Kuva: Susanna Heikkisen kotialbumi.

Myös Heikkisen avopuoliso on jo tottunut siihen, että lähes kaikesta pitää ottaa kuva.

– Välillä avopuoliso tuo kukkia tai aamupalatarpeita ja toteaa, että näitä varmaan voisi käyttää kuvissa, naurahtaa Heikkinen.

Tänä keväänä Heikkisen polvi operoitiin toistamiseen, ja sairauslomalla instabloggaamista on ollut kätevä tehdä kotisohvalta. Mukava puoli harrastuksessa on myös seuraajilta saatu palaute. Vaikka kuville tulee tuhansia katselukertoja, on aina sanallinen palaute palkitsevampaa.

– Onhan se kiva kuulla, että joku on saanut inspiraation kuvistani. Ihmiset myös kyselevät käyttökokemuksia, olenko ollut tyytyväinen johonkin tuotteeseen tai mitä olen mieltä. Palaute on aitoa ja kyllä se pistää hymyilyttämään, summaa Heikkinen.

Mikä ihmeen instablogitfinland?

Instablogit on syksyllä 2017 perustettu hyvän mielen yhteisö, johon kuuluu tuhansia instabloggaajia. Instablogit on tarkoitettu henkilölle, joka haluaa kertoa kuulumisiaan blogityyliin, mutta blogin sijaa alustana toimii Instagram.

Mukaan pääsee kaikki, jotka haluavat kuvilla ja lyhyillä teksteillä tehdä päivityksiä ja kertoa jostain aiheesta.

Eri aihealueita, muun muassa sisustus ja lifestyle.

Instabloggaajat käyttävät yhteisiä hastageja ja instabloggaja voi lisätä profiilinsa tietoihin member of @instablogitfinland.

Jokainen instaloggaaja voi tehdä päivityksiä omaan tahtiin.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Susanna Heikkinen tykkää sisustaa kotia ja jakaa kuvia somessa muita inspiroiden ja ideoita antaen. Kuva: Susanna Heikkisen kotialbumi.